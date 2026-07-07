Pulisic sigue lesionado: «Me he dislocado completamente el tobillo y la rodilla, estoy decepcionado conmigo mismo». Y sobre el Milan..

Titular ante Bélgica en octavos, Pulisic tuvo una mala noche: pocas iniciativas y ningún disparo a puerta. Así cerró su Mundial, el que más esperaba, sin marcar y con solo una asistencia. Su debut ante Paraguay fue prometedor, pero la lesión de Balogun, una molestia en la pantorrilla y su bajo estado físico mermaron su rendimiento.





La peor noticia llegó en el 59’: tras chutar y golpear el muslo de Tielemans,Pulisic se lesionó y tuvo que ser sustituido. El jugador del Milan se sentó en el banquillo con las manos en la cara, preocupado por lo que parecía una grave lesión en el tobillo derecho. Tras el partido, habló con ESPN: «Me he dislocado el tobillo y la rodilla en una sola jugada. Tengo tiempo para descansar. Es una forma desafortunada de terminar el Mundial. Este verano me sentía bien y creía estar en plena forma. Estoy decepcionado, no he tenido los momentos que esperaba. Me decepciono a mí mismo, pero intentaré mantener la positividad. He hecho muchas cosas bien y el equipo también».