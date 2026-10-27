Chritian Pulisic sigue viendo su futuro en el AC Milan. En las últimas horas se ha alcanzado un principio de acuerdo entre el club y el entorno del estadounidense para renovar su contrato hasta 2031. Ha sido fundamental la voluntad de Gerry Cardinale, compatriota del jugador, que ha decidido convertirlo en el símbolo de su proyecto: el exjugador del Chelsea es uno de los futbolistas más importantes de la plantilla y ya había declarado recientemente que quería seguir vistiendo la camiseta del AC Milan.
Pulisic renueva con el Milan: acuerdo hasta 2031
LOS DETALLES
Christian Pulisic continuará su aventura en el Milan. El club ha alcanzado un principio de acuerdo para renovar el contrato del estadounidense hasta 2031: el acuerdo se formalizará en los próximos días.
Se trata de una renovación muy esperada por el Milan, que se prepara para blindar a uno de sus referentes ofensivos. Para Pulisic, por su parte, es la mejor manera de celebrar su regreso al gol: el jugador nacido en 1998 abrió el marcador este fin de semana en el partido contra el Udinese.
LA ELECCIÓN
Ahora le toca a Adrien Rabiot, que ampliará su contrato hasta 2030: Pulisic ha decidido firmar porque cree en el proyecto del Milan, aunque habrá un ajuste salarial que lo convertirá en uno de los futbolistas mejor pagados del Milan. Confianza, por tanto, en el proyecto de Amorim, según informa Sky: el contrato de Pulisic vencía en 2027, pero el Milan ya había dejado claro que quería ampliarlo hasta 2028. Ahora se quedará al menos hasta 2031 y se convertirá en un símbolo del Milan.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias