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Pulisic MilanGetty Images
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Pulisic renueva con el AC Milan: acuerdo hasta 2031

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AC Milán

Acuerdo para ampliar su contrato hasta 2031: el estadounidense, símbolo del proyecto de Cardinale.

Chritian Pulisic sigue viendo su futuro en el Milan. En las últimas horas se ha alcanzado un principio de acuerdo entre el club milanés y el entorno del estadounidense para renovar su contrato hasta 2031. Ha sido fundamental la voluntad de Gerry Cardinale, compatriota del estadounidense, que ha decidido convertirlo en el símbolo de su proyecto: el exjugador del Chelsea es uno de los futbolistas más importantes de la plantilla y ya había declarado recientemente que quería seguir vistiendo la camiseta del Milan.

  • LOS DETALLES

    Christian Pulisic continuará su aventura en el Milan. El club ha alcanzado un principio de acuerdo para renovar el contrato del estadounidense hasta 2031: el acuerdo se formalizará en los próximos días.

    Se trata de una renovación muy esperada por el Milan, que se prepara para asegurar la continuidad de uno de sus referentes ofensivos. Para Pulisic, por su parte, es la mejor manera de celebrar su regreso al gol: el jugador nacido en 1998 abrió el marcador este fin de semana ante el Udinese.


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