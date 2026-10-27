Pulisic renueva con el AC Milan: acuerdo hasta 2031

Christian Pulisic continuará su aventura en el Milan. El club ha alcanzado un principio de acuerdo para renovar el contrato del estadounidense hasta 2031: el acuerdo se formalizará en los próximos días.

Se trata de una renovación muy esperada por el Milan, que se prepara para asegurar la continuidad de uno de sus referentes ofensivos. Para Pulisic, por su parte, es la mejor manera de celebrar su regreso al gol: el jugador nacido en 1998 abrió el marcador este fin de semana ante el Udinese.



