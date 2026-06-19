Christian Pulisic no jugará con la selección estadounidense. El delantero del Milan se pierde el segundo partido del grupo D ante Australia, en elque el equipo de Pochettino puede asegurar matemáticamente el pase a octavos.
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Pulisic no jugará ante Australia. Ibrahimovic lo justifica: «No se arriesga; volverá en el próximo partido»
El exjugador del Chelsea no se ha recuperado de la lesión en la pantorrilla que sufrió ante Paraguay. Con los tres puntos ya en el bolsillo y la buena posición en la tabla, el exentrenador de los Spurs prefirió no arriesgar a su estrella ni siquiera en el banquillo.
Zlatan Ibrahimovic, comentarista de Fox Sports, no se ha mostrado preocupado por la baja del jugador del AC Milan: «No hay motivo para arriesgarse con él. Si piensas llegar lejos en el torneo, necesitas a todos los jugadores. Si tienes un problema, mejor arriesgar en el debut, cuando sumas tres puntos y hoy no está. Probablemente vuelva en el siguiente partido. Si ganan hoy, se clasifican y pueden darle descanso para la siguiente fase».
Pulisic, figura en el debut ante Paraguay, salió al descanso por molestias en la pantorrilla y en los últimos días entrenó aparte, lo que confirma que aún no está al 100 %.