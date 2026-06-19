Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Traducido por

Pulisic no jugará ante Australia. Ibrahimovic lo justifica: «No se arriesga; volverá en el próximo partido»

AC Milán
USA vs Australia
USA
Australia
World Cup
C. Pulisic

Problemas físicos para el delantero del Milan.

Christian Pulisic no jugará con la selección estadounidense. El delantero del Milan se pierde el segundo partido del grupo D ante Australia, en elque el equipo de Pochettino puede asegurar matemáticamente el pase a octavos.


  • El exjugador del Chelsea no se ha recuperado de la lesión en la pantorrilla que sufrió ante Paraguay. Con los tres puntos ya en el bolsillo y la buena posición en la tabla, el exentrenador de los Spurs prefirió no arriesgar a su estrella ni siquiera en el banquillo.


    Zlatan Ibrahimovic, comentarista de Fox Sports, no se ha mostrado preocupado por la baja del jugador del AC Milan: «No hay motivo para arriesgarse con él. Si piensas llegar lejos en el torneo, necesitas a todos los jugadores. Si tienes un problema, mejor arriesgar en el debut, cuando sumas tres puntos y hoy no está. Probablemente vuelva en el siguiente partido. Si ganan hoy, se clasifican y pueden darle descanso para la siguiente fase».


    Pulisic, figura en el debut ante Paraguay, salió al descanso por molestias en la pantorrilla y en los últimos días entrenó aparte, lo que confirma que aún no está al 100 %.

    • Anuncios
World Cup
USA crest
USA
USA
Australia crest
Australia
AUS