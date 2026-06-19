Pulisic: el New York FC prepara una oferta. Postura del Milan

El delantero del Milan, que juega con la selección de Estados Unidos, no se ve lejos del club, como admitió en una entrevista: «¿Seguimos sin entrenador ni director deportivo? El Milan es un gran club y creo que lo solucionarán todo. Estoy seguro de que todo se solucionará y el equipo volverá a lo más alto. Hablo a menudo con algunos compañeros; me han deseado suerte para el Mundial y sigo en contacto diario con mis amigos en Italia».