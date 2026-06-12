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Pulisic: «El Milan es un gran club, lo arreglarán todo y volveremos a lo más alto. Tengo una buena relación con Pochettino, un gran descubrimiento»

AC Milán
C. Pulisic
M. Pochettino
USA vs Paraguay
USA
World Cup
Serie A

El delantero del Milan habla desde Estados Unidos.

Christian Pulisic habla del Milan y del Mundial.


El delantero rossonero, que juega con la selección de Estados Unidos, declaró a La Gazzetta dello Sport: «¿Seguimos sin entrenador ni director deportivo? El Milan es un gran club y creo que lo solucionará. Estoy seguro de que todo se solucionará y el equipo volverá a su sitio. Habló con algunos compañeros, me felicitaron por el Mundial y sigo en contacto diario con ellos.


«Ahora, sin embargo, estoy centrado en Estados Unidos. Creo que soy mejor jugador que hace cuatro años en Catar: he madurado mucho en todos los aspectos, también en Italia».

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    «Para mí es solo mi seleccionador, aquí y ahora. Nuestra relación es muy buena: hemos hablado mucho estos días, sé lo que me pide y lo que puedo darle. Con él nos preparamos de la mejor forma para el torneo».


    No hago comparaciones, pero creo que es el primer entrenador sudamericano que he tenido. Ha sido una experiencia bonita, un gran descubrimiento. Me gusta su pasión y las ideas que aporta. Exige mucha energía e intensidad constante en el campo. Sobre todo, nos transmite confianza en nuestras capacidades y la convicción de que podemos medirnos a los mejores sin miedo. Este es nuestro momento y queremos ser una potencia en este Mundial, capaces de plantar cara a todos».

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