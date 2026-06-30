Didier Deschamps, seleccionador de Francia, trasladó a Olise del extremo al centro tras un flojo inicio ante Senegal, su posición favorita. Desde entonces, el mediapunta lidera el ataque galo y suma tres asistencias en la fase de grupos.

Sin embargo, aún no ha marcado: el portero Widell Zetterström atajó varios disparos lejanos y él falló un mano a mano.

Aun así, aportó dos asistencias: tras el descanso cedió un pase profundo a Bradley Barcola, que marcó el 2-0. En el 74, asistió a Mbappé, que hizo el 3-0. Mbappé ya había abierto el marcador en la primera parte con un potente disparo tras un córner en corto.

Con cinco asistencias, Olise lidera el Mundial en este apartado; nadie alcanzaba esa cifra desde Thomas Häßler en 1994. Mbappé, con seis goles, empata con Messi en la lucha por la Bota de Oro. Ambos fueron sustituidos en el 85’ entre ovaciones.

Tras un inicio igualado, la pareja desequilibró el partido y puso en aprietos a los suecos. El 3-0 final fue incluso generoso con los nórdicos.

Francia jugará el sábado los octavos contra Paraguay, que el lunes eliminó a Alemania en los penaltis.