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«Puedo confirmarlo»: el VfB Stuttgart hace oficial el tercer fichaje más caro de la historia del club; rumores sobre un nuevo delantero

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B. El Khannouss
S. Ouaissa

El VfB Stuttgart ha anunciado su primer fichaje para la nueva temporada. Al mismo tiempo, circulan rumores sobre la llegada de un nuevo jugador ofensivo.

Lo que ya se había insinuado últimamente es ahora oficial: Bilal El Khannouss, que hasta ahora estaba cedido, seguirá en el equipo suabo tras la entrada en vigor de una cláusula de compra obligatoria. Así lo confirmó el director deportivo Fabian Wohlgemuth en una entrevista con Sport Bild

  • «Sí, es cierto. Puedo confirmarlo. Ya se han cumplido todas las condiciones», afirmó el técnico de 46 años, y subrayó: «Estamos encantados de haber conseguido que Bilal se quede en el VfB». 

    Según se ha podido saber, el Stuttgart pagará 18 millones de euros, más posibles bonificaciones, por El Khannouss al Leicester City, que ya tenía preparado un contrato de renovación. De este modo, el internacional marroquí firma un contrato hasta 2030 que no incluye cláusula de rescisión. Se calcula que su salario, incluyendo bonificaciones, ascenderá a hasta tres millones de euros. 

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  • Bilal El Khannouss VfB Stuttgart 2025Getty Images

    Los fichajes más caros del VfB: El Khannouss desbanca a Bouanani del podio

    Con ello, El Khannouss se convierte en el tercer fichaje más caro de la historia del VfB y desplaza del podio a Badredine Bouanani, quien, al igual que el jugador de 21 años, se incorporó al equipo del Neckar poco antes del cierre del mercado de verano. El Stuttgart pagó los 15 millones de euros que se barajaban para fichar al argelino procedente del OGC Niza.

    A diferencia de El Khannouss, Bouanani, sin embargo, ha quedado hasta ahora muy por debajo de las expectativas. En la Bundesliga, incluso, aún espera sumar su primer punto de gol. El Khannouss, por su parte, suma ocho goles y tres asistencias en 33 partidos en todas las competiciones, lo que le convierte ya en la mejor temporada de su carrera. Con el Leicester, descendido de la Premier League, había sumado ocho participaciones en goles, al igual que el año anterior con el KRC Genk.

    Mientras tanto, hay rumores de que el VfB reforzará de nuevo su ataque de cara a la nueva temporada. Según informan varios medios neerlandeses, existe interés en el fichaje de Sami Ouaissa. El jugador de 21 años ha marcado ocho goles y ha dado cuatro asistencias en 31 partidos con el NEC Nijmegen de la Eredivisie. Según estas informaciones, el precio de traspaso rondaría entre ocho y diez millones de euros, y al parecer también el VfL Wolfsburgo estaría interesado. Sin embargo, en caso de descenso, los «lobos», en plena crisis, tendrían pocas posibilidades. 

  • VfB Stuttgart: resumen de los fichajes más caros

    JugadoresTemporadaClub de origenImporte del traspaso
    Deniz Undav2024/25Brighton & Hove Albion26,7 millones de euros
    Ermedin Demirovic2024/25FC Augsburgo23 millones de euros
    Bilal El Khannouss2026/27Leicester City18 millones de euros
    Badredine Bouanani2025/26OGC Niza15 millones de euros
    Tiago Tomás2025/26VfL Wolfsburgo13 millones de euros
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