Lo que ya se había insinuado últimamente es ahora oficial: Bilal El Khannouss, que hasta ahora estaba cedido, seguirá en el equipo suabo tras la entrada en vigor de una cláusula de compra obligatoria. Así lo confirmó el director deportivo Fabian Wohlgemuth en una entrevista con Sport Bild.
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«Puedo confirmarlo»: el VfB Stuttgart hace oficial el tercer fichaje más caro de la historia del club; rumores sobre un nuevo delantero
«Sí, es cierto. Puedo confirmarlo. Ya se han cumplido todas las condiciones», afirmó el técnico de 46 años, y subrayó: «Estamos encantados de haber conseguido que Bilal se quede en el VfB».
Según se ha podido saber, el Stuttgart pagará 18 millones de euros, más posibles bonificaciones, por El Khannouss al Leicester City, que ya tenía preparado un contrato de renovación. De este modo, el internacional marroquí firma un contrato hasta 2030 que no incluye cláusula de rescisión. Se calcula que su salario, incluyendo bonificaciones, ascenderá a hasta tres millones de euros.
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Los fichajes más caros del VfB: El Khannouss desbanca a Bouanani del podio
Con ello, El Khannouss se convierte en el tercer fichaje más caro de la historia del VfB y desplaza del podio a Badredine Bouanani, quien, al igual que el jugador de 21 años, se incorporó al equipo del Neckar poco antes del cierre del mercado de verano. El Stuttgart pagó los 15 millones de euros que se barajaban para fichar al argelino procedente del OGC Niza.
A diferencia de El Khannouss, Bouanani, sin embargo, ha quedado hasta ahora muy por debajo de las expectativas. En la Bundesliga, incluso, aún espera sumar su primer punto de gol. El Khannouss, por su parte, suma ocho goles y tres asistencias en 33 partidos en todas las competiciones, lo que le convierte ya en la mejor temporada de su carrera. Con el Leicester, descendido de la Premier League, había sumado ocho participaciones en goles, al igual que el año anterior con el KRC Genk.
Mientras tanto, hay rumores de que el VfB reforzará de nuevo su ataque de cara a la nueva temporada. Según informan varios medios neerlandeses, existe interés en el fichaje de Sami Ouaissa. El jugador de 21 años ha marcado ocho goles y ha dado cuatro asistencias en 31 partidos con el NEC Nijmegen de la Eredivisie. Según estas informaciones, el precio de traspaso rondaría entre ocho y diez millones de euros, y al parecer también el VfL Wolfsburgo estaría interesado. Sin embargo, en caso de descenso, los «lobos», en plena crisis, tendrían pocas posibilidades.
VfB Stuttgart: resumen de los fichajes más caros
Jugadores Temporada Club de origen Importe del traspaso Deniz Undav 2024/25 Brighton & Hove Albion 26,7 millones de euros Ermedin Demirovic 2024/25 FC Augsburgo 23 millones de euros Bilal El Khannouss 2026/27 Leicester City 18 millones de euros Badredine Bouanani 2025/26 OGC Niza 15 millones de euros Tiago Tomás 2025/26 VfL Wolfsburgo 13 millones de euros