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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

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«Puede suceder muy pronto»: un jugador de la selección alemana se muestra abierto a la segunda transferencia más cara de la historia del club

Bundesliga
Fichajes
J. Leweling
VfB Stuttgart
Alemania

Jamie Leweling no descarta dejar el VfB Stuttgart este verano.

«Nunca se puede descartar nada; ahora mismo no puedo asegurar al 100 % que me quede, ni que me vaya», declaró Leweling en la rueda de prensa con la selección alemana. El delantero añadió: «Ahora estoy centrado en el Mundial; después ya veremos».

  • Aunque Leweling tiene contrato con el VfB hasta 2029, la Premier League parece interesada y dispuesta a ofrecer grandes sumas. Este año, el AFC Bournemouth intentó fichar al internacional alemán que jugó el Mundial y ofreció 40 millones de euros, pero el Stuttgart rechazó la propuesta porque no quería perderlo a mitad de temporada.

    De momento no hay novedades, pero si algún club —Bournemouth, Everton o AS Roma— quiere ficharlo, deberá pagar mucho. En abril, Sky informó que el cuarto clasificado de la pasada Bundesliga aceptaría una oferta de al menos 50 millones de euros por Leweling.

    Si se fuera por esa cifra, sería la segunda venta más cara del club, solo por detrás de los 75 millones que dejó Nick Woltemade al pasar al Newcastle.

    «Nunca hay que descartar nada, sobre todo en el fútbol. Las cosas pueden cambiar rápidamente», añadió el jugador de 25 años al hablar de su futuro. Sin embargo, también subrayó: «Me siento a gusto en Stuttgart, jugamos la Liga de Campeones y tengo una buena posición en el equipo».

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  • VfB Stuttgart v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport

    Jamie Leweling se convirtió en internacional en Stuttgart

    El Stuttgart fichó a Leweling en 2023 cedido por el Union Berlín y, un año después, lo incorporó en propiedad por seis millones de euros. Hoy es un pilar del equipo suabo, y el entrenador Sebastian Hoeneß lo valora mucho. «Se prepara bien para cada entrenamiento, lo repasa después y se esmera muchísimo. Es muy consciente de muchos pequeños detalles: la alimentación y todo lo demás. Todo lo que forma parte de ello», comentaba Hoeneß a principios de año, entusiasmado con la meticulosidad de Leweling.

    Nacido en Núremberg, se convirtió en internacional con Alemania: debutó en octubre de 2024 ante Países Bajos y marcó el 1-0 en su primer partido de la Liga de Naciones. Desde entonces es habitual en las convocatorias de Julian Nagelsmann, que lo incluyó en la lista para el Mundial de Norteamérica.

    En la Copa del Mundo de Norteamérica, Leweling actuó como revulsivo y jugó su primer partido contra Costa de Marfil. Ingresó en el minuto 60, con 0-1 a favor de Alemania, por Leroy Sané, y ayudó a la remontada que terminó 2-1 y dio el grupo a la Mannschaft.

  • ¿Pronto con Jamie Leweling? Las ventas récord del VfB Stuttgart


    Puesto

    Jugadores

    Año

    Fichaje por

    Fichaje

    1

    Nick Woltemade

    2025

    Newcastle United

    75 millones de euros

    2

    Benjamin Pavard

    2019

    FC Bayern de Múnich

    35 millones de euros

    3

    Enzo Millot

    2025

    Al-Ahli

    30 millones de euros

    4

    Mario Gómez

    2009

    FC Bayern de Múnich

    30 millones de euros

    5

    Nico González

    2021

    ACF Fiorentina

    27,37 millones de euros


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