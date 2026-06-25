«Nunca se puede descartar nada; ahora mismo no puedo asegurar al 100 % que me quede, ni que me vaya», declaró Leweling en la rueda de prensa con la selección alemana. El delantero añadió: «Ahora estoy centrado en el Mundial; después ya veremos».
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«Puede suceder muy pronto»: un jugador de la selección alemana se muestra abierto a la segunda transferencia más cara de la historia del club
Aunque Leweling tiene contrato con el VfB hasta 2029, la Premier League parece interesada y dispuesta a ofrecer grandes sumas. Este año, el AFC Bournemouth intentó fichar al internacional alemán que jugó el Mundial y ofreció 40 millones de euros, pero el Stuttgart rechazó la propuesta porque no quería perderlo a mitad de temporada.
De momento no hay novedades, pero si algún club —Bournemouth, Everton o AS Roma— quiere ficharlo, deberá pagar mucho. En abril, Sky informó que el cuarto clasificado de la pasada Bundesliga aceptaría una oferta de al menos 50 millones de euros por Leweling.
Si se fuera por esa cifra, sería la segunda venta más cara del club, solo por detrás de los 75 millones que dejó Nick Woltemade al pasar al Newcastle.
«Nunca hay que descartar nada, sobre todo en el fútbol. Las cosas pueden cambiar rápidamente», añadió el jugador de 25 años al hablar de su futuro. Sin embargo, también subrayó: «Me siento a gusto en Stuttgart, jugamos la Liga de Campeones y tengo una buena posición en el equipo».
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Jamie Leweling se convirtió en internacional en Stuttgart
El Stuttgart fichó a Leweling en 2023 cedido por el Union Berlín y, un año después, lo incorporó en propiedad por seis millones de euros. Hoy es un pilar del equipo suabo, y el entrenador Sebastian Hoeneß lo valora mucho. «Se prepara bien para cada entrenamiento, lo repasa después y se esmera muchísimo. Es muy consciente de muchos pequeños detalles: la alimentación y todo lo demás. Todo lo que forma parte de ello», comentaba Hoeneß a principios de año, entusiasmado con la meticulosidad de Leweling.
Nacido en Núremberg, se convirtió en internacional con Alemania: debutó en octubre de 2024 ante Países Bajos y marcó el 1-0 en su primer partido de la Liga de Naciones. Desde entonces es habitual en las convocatorias de Julian Nagelsmann, que lo incluyó en la lista para el Mundial de Norteamérica.
En la Copa del Mundo de Norteamérica, Leweling actuó como revulsivo y jugó su primer partido contra Costa de Marfil. Ingresó en el minuto 60, con 0-1 a favor de Alemania, por Leroy Sané, y ayudó a la remontada que terminó 2-1 y dio el grupo a la Mannschaft.
¿Pronto con Jamie Leweling? Las ventas récord del VfB Stuttgart
Puesto
Jugadores
Año
Fichaje por
Fichaje
1
Nick Woltemade
2025
Newcastle United
75 millones de euros
2
Benjamin Pavard
2019
FC Bayern de Múnich
35 millones de euros
3
Enzo Millot
2025
Al-Ahli
30 millones de euros
4
Mario Gómez
2009
FC Bayern de Múnich
30 millones de euros
5
Nico González
2021
ACF Fiorentina
27,37 millones de euros