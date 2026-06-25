«Puede suceder muy pronto»: un jugador de la selección alemana se muestra abierto a la segunda transferencia más cara de la historia del club

Aunque Leweling tiene contrato con el VfB hasta 2029, la Premier League parece interesada y dispuesta a ofrecer grandes sumas. Este año, el AFC Bournemouth intentó fichar al internacional alemán que jugó el Mundial y ofreció 40 millones de euros, pero el Stuttgart rechazó la propuesta porque no quería perderlo a mitad de temporada.

De momento no hay novedades, pero si algún club —Bournemouth, Everton o AS Roma— quiere ficharlo, deberá pagar mucho. En abril, Sky informó que el cuarto clasificado de la pasada Bundesliga aceptaría una oferta de al menos 50 millones de euros por Leweling.

Si se fuera por esa cifra, sería la segunda venta más cara del club, solo por detrás de los 75 millones que dejó Nick Woltemade al pasar al Newcastle.

«Nunca hay que descartar nada, sobre todo en el fútbol. Las cosas pueden cambiar rápidamente», añadió el jugador de 25 años al hablar de su futuro. Sin embargo, también subrayó: «Me siento a gusto en Stuttgart, jugamos la Liga de Campeones y tengo una buena posición en el equipo».