«Puede ser un problema»: por qué el Arsenal «esquivó una bala» al no fichar a la superestrella del Real Madrid Vinicius Jr

Aunque los aficionados del Arsenal pudieron sentirse decepcionados por quedarse sin uno de los extremos más letales del fútbol mundial, Petit cree que la llegada del brasileño podría haber alterado la armonía que Mikel Arteta ha trabajado tan duro para construir.

En declaraciones a Boyle Sports, el ganador del Mundial de 1998 explicó sus reservas: "Creo que Vinicius Junior es un jugador con mucho talento, pero en cuanto a su mentalidad no estoy seguro de que encaje bien en el Arsenal. Esa es solo mi opinión.

"Veo a muchos jugadores humildes en el Arsenal, así que si de repente incorporas a alguien que es completamente diferente, puede ser un problema, especialmente con el estilo de gestión de Arteta".



