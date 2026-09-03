Modric puede haber iniciado un nuevo capítulo con el AC Milan, pero su corazón sigue muy ligado a lo que sucede en el Real Madrid. Al hablar sobre el estado actual de la plantilla bajo las órdenes de Jose Mourinho, el legendario centrocampista no tardó en destacar el impacto de Bellingham.

«Son fenomenales. Me alegro mucho de que Vinicius renovara su contrato con el club; no habría sido bueno que no lo hiciera, teniendo en cuenta todo lo que aporta. Kylian es increíble: la facilidad con la que marca goles, su rapidez y velocidad son espectaculares... Pero al que siento más cercano es a Jude, porque es centrocampista como yo», dijo Modric en una entrevista con Diario AS.



