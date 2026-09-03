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«Puede ser un líder»: la estrella del AC Milan Luka Modric señala al «fenomenal» Jude Bellingham y le dedica un elogio especial en el Real Madrid
La conexión especial con Bellingham
Modric puede haber iniciado un nuevo capítulo con el AC Milan, pero su corazón sigue muy ligado a lo que sucede en el Real Madrid. Al hablar sobre el estado actual de la plantilla bajo las órdenes de Jose Mourinho, el legendario centrocampista no tardó en destacar el impacto de Bellingham.
«Son fenomenales. Me alegro mucho de que Vinicius renovara su contrato con el club; no habría sido bueno que no lo hiciera, teniendo en cuenta todo lo que aporta. Kylian es increíble: la facilidad con la que marca goles, su rapidez y velocidad son espectaculares... Pero al que siento más cercano es a Jude, porque es centrocampista como yo», dijo Modric en una entrevista con Diario AS.
- Gribaudi/ImagePhoto
Un líder en ciernes
Más allá de la mera calidad técnica, Modric señaló los aspectos intangibles que convierten a Bellingham en una figura destacada en un vestuario lleno de egos. El veterano creador de juego destacó que el ex del Borussia Dortmund posee una rara combinación de capacidad y fortaleza psicológica que se necesita para sobrevivir y triunfar bajo los focos del Bernabéu.
«Desde el primer día vi algo diferente en él, primero como jugador, por su talento, pero también por su personalidad», continuó Modric. «Puede ser un líder. La gente del Bernabéu valora que lo dé todo en el campo, que se deje todo sobre el césped. Valoran no solo su talento, sino también su ética de trabajo. Lo que hizo en el Mundial y cómo ha empezado este año es increíble; espero que siga así».
Vinicius y Mbappe reciben el reconocimiento que merecen
Aunque Bellingham fue el foco del análisis más profundo de Modric, el croata no rehuyó elogiar a los otros pilares del ataque del Madrid. La renovación de Vinicius Jr. fue señalada como una operación clave para la estabilidad a largo plazo del club, mientras que la presencia de Mbappe ha añadido un nivel de verticalidad y definición que pocos equipos del fútbol mundial pueden aspirar a replicar.
Los comentarios del veterano llegan en un momento en el que el Real Madrid se está ajustando a una nueva era táctica. Con Jose Mourinho al mando, el énfasis en el trabajo y la contribución defensiva ha aumentado, lo que hace que el inagotable despliegue de Bellingham sea aún más valioso para el equipo.
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Continuando el legado del Bernabéu
El meteórico ascenso de Bellingham desde que llegó procedente de la Bundesliga ha sido sencillamente sensacional, y recibir unos elogios tan altos de una figura de la talla de Modric no hace más que reforzar su estatus en el fútbol. El inglés no solo ha aportado goles y asistencias, sino que también se ha convertido en uno de los favoritos de la afición por su actitud de guerrero.
El respaldo de la estrella del Milan supone un relevo generacional, al reconocer que el mando en el centro del campo está en buenas manos. Con la temporada ya a pleno rendimiento, las miradas del mundo del fútbol siguen puestas en Bellingham para ver si puede mantener el increíble nivel que se ha marcado a sí mismo.
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