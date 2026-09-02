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Adhe Makayasa

Traducido por

«Puede marcar 15 goles fácilmente»: la leyenda del Manchester City Sergio Agüero cree que Gabriel Jesus será un éxito rotundo en el Barcelona tras su salida del Arsenal

G. Jesus
Sergio Agüero
Barcelona
Primera División
Arsenal
Premier League
Manchester City

La leyenda del Manchester City Sergio Agüero ha respaldado a su excompañero Gabriel Jesus para que triunfe en el Barcelona tras su traspaso de 15 millones de euros desde el Arsenal. El argentino cree que el delantero brasileño se adaptará sin problemas al sistema de Hansi Flick en Cataluña y que alcanzará fácilmente los dobles dígitos después de poner fin a su etapa de cuatro años en el norte de Londres.

  • Un delantero completa su fichaje por el club catalán

    El Barcelona ha completado el fichaje de Gabriel Jesus procedente del Arsenal en una operación valorada en 15 millones de euros (12,8 millones de libras) y con un contrato de tres años. El campeón de España recurrió al internacional brasileño después de que el Atlético de Madrid se negara a negociar por Julian Alvarez. El cambio pone fin a la etapa de Jesus en el Emirates Stadium, donde había perdido peso en el orden de preferencias tras sus recurrentes problemas de lesiones y la competencia de Kai Havertz y Viktor Gyokeres.


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    Agüero apunta a un impacto goleador

    En declaraciones a Jijantes, su excompañero en el Etihad Stadium Agüero respaldó al delantero para brillar a las órdenes de Flick. Dijo: "Gabriel Jesus puede aportar mucho al Barça. Pep [Guardiola] lo utilizaba cuando necesitábamos un delantero más adelantado y tenía un rol muy claro. Flick tiene un estilo similar".

    Al comentar el potencial del delantero en LaLiga, Agüero añadió: "En la Premier League es realmente difícil marcar goles, es muy complicado. Creo que puede marcar fácilmente 10 o 15 goles por temporada".

  • Rodri, respaldado para brillar

    Agüero también deshizo en elogios a otra antigua estrella del City, Rodri, que cerró su fichaje por el Camp Nou a principios de este verano. Y continuó: "El Barça disfrutará de Rodrigo. Juega de manera muy sencilla y se posiciona muy bien, juega para el equipo, da muy buenas coberturas... Anticipa la jugada. No es lo mismo verle por la tele que en el campo".

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    La prueba del Valencia brinda la oportunidad de debutar

    Jesus podría tener un debut inmediato con el Barcelona cuando visite al Valencia en LaLiga el domingo. Flick está deseando mantener el fuerte impulso de este inicio de temporada en la lucha por el título. El viaje a Mestalla se presenta como una plataforma oportuna para que el brasileño silencie a sus críticos después de haber sumado 32 goles en 123 partidos con el Arsenal.