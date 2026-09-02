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«Puede marcar 15 goles fácilmente»: la leyenda del Manchester City Sergio Agüero cree que Gabriel Jesus será un éxito rotundo en el Barcelona tras su salida del Arsenal
Un delantero completa su fichaje por el club catalán
El Barcelona ha completado el fichaje de Gabriel Jesus procedente del Arsenal en una operación valorada en 15 millones de euros (12,8 millones de libras) y con un contrato de tres años. El campeón de España recurrió al internacional brasileño después de que el Atlético de Madrid se negara a negociar por Julian Alvarez. El cambio pone fin a la etapa de Jesus en el Emirates Stadium, donde había perdido peso en el orden de preferencias tras sus recurrentes problemas de lesiones y la competencia de Kai Havertz y Viktor Gyokeres.
- Action Plus
Agüero apunta a un impacto goleador
En declaraciones a Jijantes, su excompañero en el Etihad Stadium Agüero respaldó al delantero para brillar a las órdenes de Flick. Dijo: "Gabriel Jesus puede aportar mucho al Barça. Pep [Guardiola] lo utilizaba cuando necesitábamos un delantero más adelantado y tenía un rol muy claro. Flick tiene un estilo similar".
Al comentar el potencial del delantero en LaLiga, Agüero añadió: "En la Premier League es realmente difícil marcar goles, es muy complicado. Creo que puede marcar fácilmente 10 o 15 goles por temporada".
Rodri, respaldado para brillar
Agüero también deshizo en elogios a otra antigua estrella del City, Rodri, que cerró su fichaje por el Camp Nou a principios de este verano. Y continuó: "El Barça disfrutará de Rodrigo. Juega de manera muy sencilla y se posiciona muy bien, juega para el equipo, da muy buenas coberturas... Anticipa la jugada. No es lo mismo verle por la tele que en el campo".
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La prueba del Valencia brinda la oportunidad de debutar
Jesus podría tener un debut inmediato con el Barcelona cuando visite al Valencia en LaLiga el domingo. Flick está deseando mantener el fuerte impulso de este inicio de temporada en la lucha por el título. El viaje a Mestalla se presenta como una plataforma oportuna para que el brasileño silencie a sus críticos después de haber sumado 32 goles en 123 partidos con el Arsenal.
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