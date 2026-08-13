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¿Puede Lewis Hall ser el «nuevo Patrice Evra» en el Manchester United? La legendaria exlateral izquierdo de los Red Devils lanza una advertencia del tipo «el peor partido de tu vida» al defensa del Newcastle en medio de los rumores de traspaso
El Manchester United ha reforzado sus opciones en el centro del campo
Después de asegurar la clasificación para la Champions League la temporada pasada, el United ha otorgado un contrato de dos años a Michael Carrick, convirtiéndolo en técnico permanente después de haber sido entrenador interino. Se confía en él para tomar decisiones importantes en materia de fichajes.
Tras la marcha del veterano internacional brasileño Casemiro, reforzar la sala de máquinas ha sido una prioridad absoluta para el Manchester United. Andrey Santos y Youri Tielemans han ayudado a cubrir esa necesidad, y ambos han tenido un papel destacado en una serie de partidos amistosos.
Se ha hablado de la posibilidad de incorporar a otro delantero, ya que Benjamin Sesko sigue siendo el único nueve puro en el llamado «Teatro de los Sueños», mientras Marcus Rashford está siendo reincorporado a la dinámica del equipo tras una productiva cesión en el Barcelona.
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El Manchester United puede reforzar su línea defensiva
Se han planteado dudas sobre la línea defensiva del United, y se considera ampliamente que se pueden encontrar mejoras en esa parcela. Hall sería una opción útil a largo plazo, con 21 años, para competir con Luke Shaw en el lateral izquierdo.
Supuestamente, el Manchester United está dispuesto a pagar 60 millones de libras (81 millones de dólares) por el internacional inglés, pero incluso eso podría no ser suficiente para tentar al Newcastle a vender, dada la salida masiva de talento de primer nivel que ya ha abandonado St James’ Park.
¿Podría Hall ser el «nuevo Evra» para el Manchester United?
Todavía pueden explorarse opciones alternativas, y Evra, que ganó cinco títulos de la Premier League y la Champions League durante su etapa en Old Trafford, contó a GOAL, en asociación con Stake, cuando fue preguntado por los esfuerzos para encontrar a otro sucesor adecuado para el trono que él ocupó en su día: «Hay que tener cuidado. Con [Tyrell] Malacia, la gente quiso decir enseguida: “este es el nuevo Patrice Evra”. Lo digo con todos los respetos, pero cuando juegas en el United, es diferente. La camiseta pesa muchísimo.
«Luke Shaw podría haber sido ese, pero por desgracia tuvo aquella mala lesión cuando se rompió la tibia. Y recuperarse de eso, creo que lo que está haciendo es increíble. Puede rendir en un Mundial porque son solo tres meses y la gente no podía entender por qué con la selección inglesa estaba rindiendo tan bien. Pero es duro. Y hablé con Luke, fue hace quizá cinco años. Y ya sabes, cuando tienes ese tipo de lesión, no quieres ir al 100 % al choque otra vez porque todavía tienes algún trauma.
«Por eso necesitamos que venga alguien. Hall es un buen lateral izquierdo. Pero, como digo, no me gusta dejarme llevar. Malacia era “el nuevo Patrice Evra”.
«Incluso yo mismo lo miraba y decía: guau. Luego, tras una lesión o lo que fuera, pasó algo. Cuando quieres ser el nuevo Patrice Evra, necesitas jugar nueve años de manera constante. Necesitas jugar incluso más que el portero. Ese será tu primer desafío cuando la gente quiera comparar jugadores conmigo.
«Después, por supuesto, también tienes que ser bueno defensiva y ofensivamente. Así que lo que Hall está haciendo con su club ahora mismo, sí, pero yo siempre digo que cuando juegas en otro club, si haces un buen partido, la gente dirá que fue un partido increíble. Y cuando juegas en el United, un buen partido es normal. Un partidazo, cuando juegas a tu mejor nivel, dirán que es normal.
«Cuando juegas un partido normal, van a decir que fue un mal partido. Cuando juegas un mal partido, van a decir que fue el peor partido de su vida. ¿Estás preparado para aceptar ese tipo de críticas? Eso es lo que tenemos que preguntarle».
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El Manchester United explora todas las opciones antes del cierre del mercado de fichajes
Tras haber pasado por las filas del Chelsea y el Newcastle, además de haber sumado cuatro internacionalidades con la selección absoluta de Inglaterra, Hall está acostumbrado a rendir bajo los focos más intensos. No debería tener demasiados problemas para adaptarse a la vida en Mánchester.
Sin embargo, se dice que el United está estudiando alternativas más asequibles, con el objetivo de liberar fondos para cualquier ofensiva de última hora en el mercado de fichajes, y podría ser que se encargue a otra persona la tarea de seguir los ilustres pasos de Evra.
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