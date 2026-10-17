El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, se mostró plenamente satisfecho con el rendimiento de Maghnes Akliouche desde su llegada a la capital francesa. El PSG visita al Estrasburgo en el Stade de la Meinau en la séptima jornada en busca de su cuarta victoria consecutiva en la Ligue 1.

Sexto en la clasificación tras un comienzo lento, el PSG quiere mantener su buena racha después de sus victorias en competiciones nacionales ante el Brest, el Marsella y el Le Mans.

Akliouche se ha consolidado como una pieza creativa clave en el esquema ofensivo de Luis Enrique, en el que ha ocupado varias posiciones.