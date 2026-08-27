Una desafortunada lesión, sufrida durante un reencuentro con el club de su infancia, el Villa, hizo que la etapa de Grealish en Merseyside se acortara. Había recuperado brevemente la forma y el estado físico con el Everton, hasta el punto de conquistar un premio al Jugador del Mes de la Premier League en el arranque de la campaña 2025-26.

El acuerdo del Everton para toda la temporada incluía una opción de compra, pero las condiciones de £50 millones (68 millones de dólares) estipuladas en ella siempre fueron consideradas algo demasiado elevadas como para que se activara esa cláusula. Se esperaba que tuvieran lugar conversaciones sobre un posible compromiso.

Sin embargo, Grealish ha regresado al Etihad Stadium y jugó con el City durante la pretemporada y en su primer partido de la Premier League 2026-27. Se ha abierto una nueva era en Mánchester, con Enzo Maresca asumiendo el reto de ocupar el lugar de Pep Guardiola en el banquillo, pero no a todo el mundo se le ofrecerá una hoja completamente en blanco.

Ese puede ser el caso de Grealish, ya que se dice que el Sunderland tiene sobre la mesa una oferta de cesión. Bruce, que pasó un tiempo en las West Midlands con el enigmático mediapunta, no se sorprende de que se esté mostrando interés por un jugador de rendimiento contrastado y personalidad llamativa.