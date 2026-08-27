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«Puede jugar en cualquier club del mundo»: Jack Grealish es «demasiado bueno» como para no asegurarse un traspaso fuera del Manchester City, mientras un exentrenador del Aston Villa ve al Sunderland presentar una oferta de cesión
Cesión del Everton y regreso al Manchester City
Una desafortunada lesión, sufrida durante un reencuentro con el club de su infancia, el Villa, hizo que la etapa de Grealish en Merseyside se acortara. Había recuperado brevemente la forma y el estado físico con el Everton, hasta el punto de conquistar un premio al Jugador del Mes de la Premier League en el arranque de la campaña 2025-26.
El acuerdo del Everton para toda la temporada incluía una opción de compra, pero las condiciones de £50 millones (68 millones de dólares) estipuladas en ella siempre fueron consideradas algo demasiado elevadas como para que se activara esa cláusula. Se esperaba que tuvieran lugar conversaciones sobre un posible compromiso.
Sin embargo, Grealish ha regresado al Etihad Stadium y jugó con el City durante la pretemporada y en su primer partido de la Premier League 2026-27. Se ha abierto una nueva era en Mánchester, con Enzo Maresca asumiendo el reto de ocupar el lugar de Pep Guardiola en el banquillo, pero no a todo el mundo se le ofrecerá una hoja completamente en blanco.
Ese puede ser el caso de Grealish, ya que se dice que el Sunderland tiene sobre la mesa una oferta de cesión. Bruce, que pasó un tiempo en las West Midlands con el enigmático mediapunta, no se sorprende de que se esté mostrando interés por un jugador de rendimiento contrastado y personalidad llamativa.
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¿Dónde acabará Grealish?
En declaraciones en asociación con Free Bets, hogar de los mejores sitios de apuestas del Reino Unido, Bruce dijo a GOAL al ser preguntado por el futuro inmediato de Grealish: «¿Quién puede permitírselo? Quiero decir, obviamente cobra muy bien. Hace solo tres, cuatro o cinco años fue traspasado por 100 millones de libras.
«Jack ha tenido mala suerte. Justo cuando volvía a brillar en el Everton, ha sufrido una lesión fea, y ahora me da pena por él. Ningún jugador quiere eso.
«Tuvo 10 o 15 minutos el otro día [con el City], y le dieron un poco la vuelta al partido. Hay muchos clubes a los que les encantaría contar con Jack Grealish, de eso estoy seguro. ¿Quién sabe? Si Jack está bien, entonces todos sabemos que puede jugar en cualquier club del mundo».
El Sunderland ha presentado una oferta de cesión
Preguntado por si Grealish tiene demasiado talento para ser un jugador con un papel secundario, entrando de vez en cuando desde el banquillo, y merece mucho más que eso, Bruce añadió: «Es demasiado bueno, sí. Pero, como he dicho, las circunstancias...
«Mira, estuvo brillante en el Everton. Los aficionados del Everton le adoraban, y era normal. Ya sabes, es un jugador de muchísima clase cuando está bien físicamente. Y de repente, por desgracia, ha sufrido una lesión que le dejó fuera cuatro o cinco meses.
«Será interesante ver qué pasa en la última semana del mercado. Por suerte, está en forma y disponible para jugar, lo cual para Jack es algo bueno, porque cuando era joven conmigo sufrió una lesión terrible y estuvo seis meses de baja por un riñón. Se dañó un riñón y se desgarró uno, y estuvo en una situación horrible, horrible durante muchas semanas.
«Así que esperemos que se mantenga bien físicamente y veamos qué pasa. Y si no consigue un traspaso, desde luego tiene talento de sobra para estar dentro de la plantilla del City y en el entorno del equipo, eso seguro».
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Traspaso de 100 millones de libras y triplete histórico
Grealish se convirtió en el jugador más caro del fútbol británico al fichar por el City procedente del Villa en el primer traspaso de 100 millones de libras (136 millones de dólares) de la historia de la Premier League, allá por 2021. Formó parte del histórico triplete del City en la temporada 2022-23.
Ha ganado un total de siete títulos en el Etihad, incluidos tres campeonatos de la máxima categoría, y ha disputado 158 partidos. Ese capítulo de su carrera podría estar llegando a su fin, y es probable que el Sunderland tenga competencia por el fichaje de Grealish antes de que venza el plazo del 1 de septiembre.
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