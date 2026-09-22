El 19 años, muy bien valorado, ya ha recorrido un largo camino en un espacio de tiempo relativamente corto. Producto de la cantera de Craven Cottage, King debutó en competición oficial en agosto de 2024. Ahora ya ha superado la barrera de los 50 partidos.

Suma tres goles en la Premier League y se ha hecho con un papel habitual en el oeste de Londres. El veloz joven ha relegado a la exestrella del Arsenal Emile Smith Rowe en la jerarquía de los creadores de juego.

Sigue creciendo y madurando, como persona y como jugador, y añade constantemente nuevos recursos a su juego. Ya domina el arte de deslizarse por el campo, abrir defensas cerradas y generar ocasiones de gol por el camino.

El fútbol inglés cuenta actualmente con una gran abundancia de ese tipo de talentos, con jugadores como Phil Foden y Eberechi Eze llamando también a la puerta de Inglaterra, mientras que el ‘Galáctico’ del Real Madrid Jude Bellingham está considerado en lo más alto de la jerarquía de los números 10.



