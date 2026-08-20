Preguntado por si Bellingham puede convertirse en el Lampard Mark II de Mourinho, dado que actúa en una posición de creación más adelantada, McManaman, que habló con GOAL por cortesía de Disney+, que ofrecerá el primer partido de Mourinho de vuelta en LaLiga al mando en ESPN este sábado, cuando el Real Madrid visite al Espanyol, dijo: «Creo que ya hizo eso en su primer año, ¿no?, pero el tiempo lo dirá porque el año anterior retrasó un poco su posición, y el año pasado le costó marcar goles.

«Creo que con la llegada de Kylian, su papel cambió, pero si Jose querrá que juegue en ese rol este año, tendremos que esperar para verlo. Parece que quiere poner a Kylian, Vini Junior y [Yan] Diomande, y al final esa va a ser la gran cuestión, si habrá espacio para que Jude forme ese cuarteto de ataque.

«Creo que en LaLiga, en ciertos partidos, podrá permitírselo, ese frente de cuatro, y Jude irrumpirá hacia delante y desde luego marcará goles porque eso es lo que quiere hacer y le encanta atacar esos espacios llegando desde atrás, así que esperemos que ocurra. Pero todos tendremos que esperar y ver.

«Creo que el mayor quebradero de cabeza es sacar la mejor versión de Kylian y de Vini Junior y ver dónde quieren jugar ambos porque, como sabemos, y solo hay que ver el Mundial, a los dos les gusta caer a la izquierda y a los dos les gusta situarse a la izquierda, así que será interesante ver a quién le toca quedarse en el centro del área y en el carril central porque a ambos les gusta venir hacia el balón.

«Ninguno de los dos es un nueve. Sé que ficharon a un chaval joven, [Carlos] Espi, que ya marcó un par de goles en pretemporada; él sí es un nueve, y Gonzalo Garcia, que ahora está en el Fulham, era un nueve.

«Vini Junior y Kylian no lo son; pese a todos los goles que han marcado, no son delanteros ortodoxos de área. Así que quizá le toque a Jude hacer esa incursión en el área, pero estoy esperando a ver qué hace Jose, qué cambia Jose y cómo va a ayudarles Jose a funcionar porque si tienes a Yan Diomande colgando balones al área, ¿quién va a estar ahí para rematarlos de cabeza?, porque sabes que Kylian y Vini no son prolíficos por arriba. Me interesa mucho esa parte de lo que va a hacer el Real Madrid».