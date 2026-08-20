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¿Puede José Mourinho repetir el truco de Frank Lampard con Jude Bellingham? El Real Madrid quiere que la estrella de Inglaterra se convierta en uno de los mejores centrocampistas goleadores del mundo
Lampard brilló a las órdenes de Mourinho en el Chelsea
Allá por 2004, después de autoproclamarse el «Special One», Mourinho se hizo cargo del gigante de la Premier League Chelsea. Heredó a varios jugadores contrastados y sumó a muchos más gracias a un propietario multimillonario. Uno de los que ya formaban parte de la plantilla en Stamford Bridge era Lampard.
Vio puerta en 19 ocasiones durante la campaña de debut de Mourinho al mando, antes de alcanzar la barrera de los 20 y mantener esos registros durante cinco temporadas consecutivas, hasta cerrar un total de 211 goles con el Chelsea en 13 años y 648 partidos.
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Bellingham trabaja a las órdenes del «Special One» en Madrid
Lampard marcó el estándar para quienes han seguido sus pasos, entre ellos el canterano del Birmingham Bellingham. El combativo jugador de 23 años firmó 23 goles tras su llegada al Santiago Bernabéu en 2023, conquistando los títulos de LaLiga y de la Champions League.
Sus cifras han bajado desde entonces, con solo ocho goles la pasada temporada en una campaña marcada por las lesiones, pero marcó siete en el Mundial de 2026 y ahora trabaja a las órdenes de Mourinho. El portugués encontrará un papel destacado para Bellingham en sus planes.
¿Puede Bellingham convertirse en un Lampard para el Real Madrid?
Preguntado por si Bellingham puede convertirse en el Lampard Mark II de Mourinho, dado que actúa en una posición de creación más adelantada, McManaman, que habló con GOAL por cortesía de Disney+, que ofrecerá el primer partido de Mourinho de vuelta en LaLiga al mando en ESPN este sábado, cuando el Real Madrid visite al Espanyol, dijo: «Creo que ya hizo eso en su primer año, ¿no?, pero el tiempo lo dirá porque el año anterior retrasó un poco su posición, y el año pasado le costó marcar goles.
«Creo que con la llegada de Kylian, su papel cambió, pero si Jose querrá que juegue en ese rol este año, tendremos que esperar para verlo. Parece que quiere poner a Kylian, Vini Junior y [Yan] Diomande, y al final esa va a ser la gran cuestión, si habrá espacio para que Jude forme ese cuarteto de ataque.
«Creo que en LaLiga, en ciertos partidos, podrá permitírselo, ese frente de cuatro, y Jude irrumpirá hacia delante y desde luego marcará goles porque eso es lo que quiere hacer y le encanta atacar esos espacios llegando desde atrás, así que esperemos que ocurra. Pero todos tendremos que esperar y ver.
«Creo que el mayor quebradero de cabeza es sacar la mejor versión de Kylian y de Vini Junior y ver dónde quieren jugar ambos porque, como sabemos, y solo hay que ver el Mundial, a los dos les gusta caer a la izquierda y a los dos les gusta situarse a la izquierda, así que será interesante ver a quién le toca quedarse en el centro del área y en el carril central porque a ambos les gusta venir hacia el balón.
«Ninguno de los dos es un nueve. Sé que ficharon a un chaval joven, [Carlos] Espi, que ya marcó un par de goles en pretemporada; él sí es un nueve, y Gonzalo Garcia, que ahora está en el Fulham, era un nueve.
«Vini Junior y Kylian no lo son; pese a todos los goles que han marcado, no son delanteros ortodoxos de área. Así que quizá le toque a Jude hacer esa incursión en el área, pero estoy esperando a ver qué hace Jose, qué cambia Jose y cómo va a ayudarles Jose a funcionar porque si tienes a Yan Diomande colgando balones al área, ¿quién va a estar ahí para rematarlos de cabeza?, porque sabes que Kylian y Vini no son prolíficos por arriba. Me interesa mucho esa parte de lo que va a hacer el Real Madrid».
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Bellingham presume de todos los atributos que permitieron a Lampard convertirse en uno de los centrocampistas más temibles del planeta, con un juego basado en una gran energía y en aparecer en el último tercio en el momento justo para hacer una aportación decisiva.
El Real necesitará que vuelva a alcanzar las dobles cifras goleadoras esta temporada, y que se acerque de nuevo a los 20, ya que busca arrebatarle el dominio nacional a su rival del Clásico, el Barcelona, al tiempo que persigue una 16.ª Copa de Europa que ampliaría su récord.
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