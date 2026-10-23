El juego de Doku consiste en encarar a los laterales rivales y obligarlos a retroceder. Su velocidad le permite irrumpir directamente en el último tercio del campo, mientras que su calidad técnica puede dejar desorientados a los defensas.

Esas cualidades quedaron de manifiesto por primera vez cuando dio el salto al primer equipo del Anderlecht en su país. Era cuestión de tiempo que se reparase en su potencial, y el Rennes fue el club que lo llevó a Francia en 2020.

Durante sus tres temporadas allí, su aportación en goles y asistencias siguió creciendo, mientras los grandes clubes de toda Europa seguían de cerca a un talentoso creador de juego con un centro de gravedad bajo.

El Manchester City acabó imponiéndose en la pugna por su fichaje y pagó 55 millones de libras (74 millones de dólares) por su traspaso. Doku tenía que demostrar su valía ante el exigente técnico catalán Pep Guardiola.

No siempre tuvo asegurado un puesto de titular al principio de su etapa en Inglaterra, pero acabó consolidándose como habitual. Con el Manchester City ha celebrado títulos de la Premier League, la FA Cup, la Carabao Cup, la Community Shield y el Mundial de Clubes de la FIFA.