¿Puede Inglaterra ganar el Mundial con una defensa tan propensa a las lesiones y tan inexperta?

Quizá por eso Stones, más que nadie, se ha ganado la confianza del equipo. A punto de dejar el Manchester City y de convertirse en agente libre, ha sido un fijo en la selección inglesa en los grandes torneos durante casi una década.

Ha sido titular con los Tres Leones desde el Mundial 2018, y no se perdió ningún partido de gran torneo tras la derrota ante Islandia en la Euro 2016. Entrenadores como Guardiola, Southgate y Tuchel han valorado su visión y serenidad con el balón.

Sin embargo, ¿estará en forma para aguantar todo el verano? La temporada pasada jugó solo 18 partidos con el City y fue titular en cuatro de la Premier y la Champions a partir de noviembre.

Desde la campaña 2022-23, cuando contribuyó al triplete del City, las lesiones no han dejado de perseguirlo. Problemas en pantorrilla, muslo, isquiotibiales, tobillo, pie y cadera han sido frecuentes. Según Transfermarkt, ha sufrido nueve lesiones en tres años y se ha perdido 72 partidos; incluso pensó en retirarse.

«Fue un momento duro y espero no repetirlo», admitió a laBBC. «Todos nos comparamos con otros jugadores de distintas épocas y pensamos: “¿por qué me pasa esto a mí? A otros no les ocurre”».

«Tuve que sacar fuerzas de donde no las había y estoy orgulloso de haber sido tan fuerte mentalmente. Uno de mis mayores logros es superar esos reveses y volver a jugar al más alto nivel».

Tuchel, como otros, insiste en que la forma física es clave para que Stones juegue el Mundial y hace unos meses sugirió que, con 32 años, no necesita estar al 100 % para ser titular.

“Si vienes al Mundial, debes estar en forma”, afirmó Tuchel sobre Stones en marzo. «Cuando John llegó a esta concentración estaba en forma. No había jugado mucho, pero conoce muy bien el juego y sabía que estaba listo. ¿Que no es titular habitual? Lo entiendo, soy un gran admirador suyo y sé lo que aporta al equipo en personalidad, actitud y comprensión del juego».