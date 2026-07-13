«Pruebas perfectas»: la selección femenina de fútbol de EE. UU. jugará en octubre dos partidos seguidos contra España, número uno del mundo, antes de la fase de clasificación para el Mundial

La seleccionadora de Estados Unidos, Emma Hayes, quiere que su equipo se enfrente a las mejores selecciones antes de la fase de clasificación para el Mundial.

«Dos partidos fantásticos más», afirmó la seleccionadora de la selección femenina de Estados Unidos, Emma Hayes. «Teníamos muchas ganas de incluir a España en nuestro calendario, pero son bien conocidas las dificultades para concertar partidos con las mejores selecciones durante el calendario internacional femenino, así que poder disputar estos dos encuentros en la costa este supondrá la puesta a prueba perfecta antes de afrontar la fase de clasificación para el Mundial a finales de año».

La selección femenina de Estados Unidos suma 8 victorias, 2 derrotas y 0 empates en 2026, con 22 goles a favor y 4 en contra. Sin embargo, España lidera el ranking por mérito propio. La Roja quedó libre en octubre tras sellar su pase directo al Mundial 2027 con un cierre contundente en la fase de la UEFA. Un 4-0 a Inglaterra el 5 de junio y un 6-1 a Islandia cuatro días después le dieron el primer puesto del Grupo C y le evitaron la repesca de octubre.