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«Pruebas perfectas»: la selección femenina de fútbol de EE. UU. jugará en octubre dos partidos seguidos contra España, número uno del mundo, antes de la fase de clasificación para el Mundial
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«Dos partidos fantásticos más»
La seleccionadora de Estados Unidos, Emma Hayes, quiere que su equipo se enfrente a las mejores selecciones antes de la fase de clasificación para el Mundial.
«Dos partidos fantásticos más», afirmó la seleccionadora de la selección femenina de Estados Unidos, Emma Hayes. «Teníamos muchas ganas de incluir a España en nuestro calendario, pero son bien conocidas las dificultades para concertar partidos con las mejores selecciones durante el calendario internacional femenino, así que poder disputar estos dos encuentros en la costa este supondrá la puesta a prueba perfecta antes de afrontar la fase de clasificación para el Mundial a finales de año».
La selección femenina de Estados Unidos suma 8 victorias, 2 derrotas y 0 empates en 2026, con 22 goles a favor y 4 en contra. Sin embargo, España lidera el ranking por mérito propio. La Roja quedó libre en octubre tras sellar su pase directo al Mundial 2027 con un cierre contundente en la fase de la UEFA. Un 4-0 a Inglaterra el 5 de junio y un 6-1 a Islandia cuatro días después le dieron el primer puesto del Grupo C y le evitaron la repesca de octubre.
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Historial de Estados Unidos frente a España
El ascenso reciente de España al fútbol femenino explica por qué La Roja y la selección de EE. UU. solo se han enfrentado cuatro veces.
Estados Unidos ganó los tres primeros: 1-0 en Alicante en 2019, 2-1 en octavos del Mundial 2019 en Reims y 1-0 en la SheBelieves Cup 2020 en Harrison.
Sin embargo, en el último duelo España rompió la racha y ganó 2-0 en Pamplona en 2022. Menos de un año después, La Roja conquistó la Copa Mundial Femenina 2023 en Australia y Nueva Zelanda, alcanzando por primera vez la cima del fútbol femenino.
Selección femenina de fútbol de EE. UU.
Para la selección femenina de Estados Unidos (USWNT), estos partidos son otra gran prueba ante una de las mejores selecciones del mundo. Serán los encuentros 18 y 19 en la historia de EE. UU. frente a las dos primeras del ranking de la FIFA, y las estadounidenses se mantienen invictas en los 17 anteriores: 11 victorias y 6 empates. Será la cuarta visita al Audi Field, donde venció 3-0 a Canadá en julio de 2025, y la décima en Chester, Pensilvania; el equipo permaneció invicto en sus nueve primeros duelos en el estadio del Philadelphia Union hasta perder 2-1 contra Portugal en octubre de 2025.
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¿Y ahora qué?
Los amistosos contra España serán la última preparación de la USWNT antes del Campeonato Femenino de la CONCACAF 2026, del 27 de noviembre al 5 de diciembre en Texas, que otorgará las plazas del Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos 2028. Estados Unidos debutará ante El Salvador en cuartos de final: ganar le bastará para clasificar al Mundial.
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