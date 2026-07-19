AFP
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«Próximos pasos»: Thomas Tuchel, desafiante, sugiere su futuro con Inglaterra tras las críticas por su táctica en el Mundial y los abucheos en el tercer puesto contra Francia
Tuchel responde con dureza a las críticas
El técnico alemán defendió con firmeza su gestión tras la medalla de bronce de Inglaterra, asegurando que la fuerte reacción tras la derrota en semifinales parecía indicar que los Tres Leones habían sido eliminados en la primera ronda.
«La rueda de prensa de ayer dio la impresión de que nos habíamos quedado fuera en la fase de grupos sin haber ganado ningún partido, para ser muy sincero», declaró Tuchel tras la caótica victoria en Miami. «Veinticuatro horas después, logramos nuestro mayor éxito en 60 años. Creo que el bajón y el drama por lo ocurrido contra Argentina fueron excesivos, pero eso forma parte del juego.
Lo mejor es reaccionar en el campo y lograr la siguiente victoria; todo lo demás son palabras. Hablar no da puntos ni victorias, así que hay que aguantar, ser fuertes y seguir creyendo. Me alegro de que hayamos mostrado esa reacción; es muy impresionante».
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Defensa de la táctica utilizada en la semifinal
La frustración hacia Tuchel surge de sus decisiones en la derrota 2-1 contra los campeones, pues sus cambios defensivos habrían facilitado la presión rival. Leyendas como Wayne Rooney y Gary Lineker criticaron la estrategia, mientras John Barnes y Andros Townsend la defendieron, al considerar lógico proteger la ventaja ante la potencia ofensiva de Argentina.
Tuchel aclaró su postura sobre la confianza de la afición: «No creo que la haya perdido. Lo que ocurra en los últimos 30 o 10 minutos no cambia que estuvimos cerca. Mi trabajo es decidir: cambios, intervenciones, estructura.
No surtió el efecto que quería, así que asumo la culpa y la responsabilidad».
Preparándose para la Liga de las Naciones
A pesar de la medalla de bronce, la victoria caótica 6-4 sobre Francia —Inglaterra desperdició una ventaja de 4-0 al descanso— no calla a quienes piden mayor estabilidad en la gestión del equipo. Tuchel, sin embargo, ya piensa en el futuro y planea dirigir a la selección en la próxima Liga de Naciones.
Añadió: «En el fútbol internacional debemos ganarnos la confianza cada día. En siete u ocho semanas nos reuniremos de nuevo para la Liga de Naciones. Hay que ganarse esa confianza y consolidarla; nunca se da por sentada. En un deporte de alto nivel debes demostrar tu valía en cada partido».
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Próximo paso: reducir la distancia con la élite
Para que Inglaterra pase del tercer puesto a proclamarse campeona, Tuchel reconoce que debe mejorar significativamente la gestión del partido. Utilizó el anterior colapso ante Croacia como baremo para evaluar los errores técnicos que aún lastran la estructura defensiva del equipo.
Al cerrar su valoración del torneo, Tuchel concluyó: «Ayer dije que queríamos reducir esta diferencia y eso ha empezado hoy. Este equipo ha construido algo muy especial... [pero] sigo manteniendo lo que dije: tenemos que jugar mejor al fútbol bajo presión.
«En la primera parte contra Croacia, tras el 2-1, nos replegamos muy atrás, casi con seis o siete defensas, y encajamos un gol en el último disparo. Debemos aprender a gestionar esos momentos. Esa es nuestra tarea para las próximas etapas».
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