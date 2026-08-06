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¿Próximo seleccionador de Inglaterra? El «adicto al trabajo» Eddie Howe, señalado para sustituir a Thomas Tuchel tras su emotiva salida del Newcastle
Given respalda a Howe para el cargo de seleccionador de Inglaterra
Given ha señalado a Howe como el candidato ideal para tomar las riendas de la selección inglesa en el futuro. Aunque Thomas Tuchel ocupa actualmente el cargo, Given cree que Howe posee todos los atributos necesarios para dirigir al país, siempre que se tome un tiempo para recargar energías tras su salida de St James' Park.
«¿Eddie Howe como próximo seleccionador de Inglaterra? Creo que cumple todos los requisitos, ¿no? Se le va a vincular mucho con ello», dijo Given a BOYLE Sports, que ofrece las últimas cuotas de fútbol. «Obviamente, Thomas Tuchel ha firmado un nuevo contrato antes del Mundial y no habría pensado que su puesto estuviera en duda, aunque los aficionados de Inglaterra podrían haber pensado otra cosa a la mañana siguiente del partido ante Argentina».
Añadió que, aunque es probable que Howe tenga aspiraciones de dirigir a su país, el momento es la única variable: «¿Será ese deseo dentro de 12 meses o dentro de cinco años? Solo Eddie sabe la respuesta a eso».
- Getty Images Sport
Un «adicto al trabajo» que necesita descanso
La intensidad de dirigir a un club de la dimensión del Newcastle parece haberle pasado factura al técnico de 48 años. Tras la salida de Howe como entrenador del Newcastle, Given destacó el enorme sacrificio personal que conlleva. «Por todo lo que he oído, bien podría ser que Eddie quiera dar un paso al lado y alejarse ahora de todo para recargar las pilas, y no me sorprendería que se tomara un tiempo, quizá un año fuera del fútbol», añadió el exguardameta.
«Hablando con gente de allí, es un adicto al trabajo», continuó Given. «Estaba allí a las seis de la mañana todos los días y se iba a las ocho o nueve de la noche, los siete días de la semana. Estaba volcado por completo. Estoy seguro de que se ha perdido mucho tiempo de calidad con su familia y los aficionados no ven ese lado del fútbol. Todo el mundo piensa simplemente que es otro entrenador de la Premier League muy bien pagado y que lo tiene todo, pero todo eso tiene un coste».
Dejar un legado duradero en Tyneside
La salida de Howe marca el final de una era transformadora para el Newcastle United, en la que el club pasó de la amenaza del descenso a las cotas de la competición europea y puso fin a una sequía de títulos de 70 años con un histórico triunfo en la Carabao Cup. Given insiste en que el impacto de Howe le sitúa junto a las figuras más legendarias del club.
"Howe ha hecho un trabajo increíble como entrenador del Newcastle United, de verdad que sí", señaló Given. "Cuando llegó, estaban 19º en la Premier League. Los metió dos veces en la Champions League, ganó su primer título nacional en 70 años, ¡y podría seguir enumerando todo lo que ha conseguido!
"Habrá mucha emoción en Tyneside por esto. Ya han sido un par de semanas emotivas en Newcastle por el triste fallecimiento de Kevin Keegan y creo que Eddie también forjó un tipo de conexión similar con la gente de Newcastle, como la que Kevin y Bobby Robson tuvieron antes que él.
"Entendía de verdad la ciudad y a su gente. Vivía en la ciudad. Creo que a los aficionados les dolerá que se haya ido".
- AFP
El Newcastle entra en una nueva era
Mientras Howe se prepara para su año sabático, el club se ha movido con rapidez para cubrir el vacío y ha confirmado que Matthias Jaissle ha sido nombrado oficialmente como su nuevo entrenador. El técnico alemán llega procedente del Al-Ahli con una filosofía de alta intensidad, pero afronta un reto importante tras las salidas de estrellas clave como Anthony Gordon y Sandro Tonali en un verano de enorme agitación en el club.
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