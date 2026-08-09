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¿Próximo capitán del Manchester United? Mason Mount, uno de los cuatro nombres propuestos por una exestrella de los Red Devils ganadora de la Premier League mientras se cuestiona el futuro de Bruno Fernandes
Mount, fichado por 55 millones de libras, espera brillar junto a Fernandes
Que el exjugador del Chelsea e internacional inglés tenga ese estatus sorprendería a algunos, dado que Mount ha tenido problemas de forma física y rendimiento durante tres temporadas en el llamado «Teatro de los Sueños». Eso sí, costó 55 millones de libras (74 millones de dólares) y ahora tiene 27 años. Mount ganó la Champions League y el Mundial de Clubes de la FIFA en Stamford Bridge.
Espera desempeñar un papel destacado junto a Fernandes mientras el United aspira a conquistar títulos nacionales y continentales en 2026-27. El capitán talismánico en Old Trafford hizo historia en la Premier League en el apartado de asistencias la pasada temporada, pero solo le queda un año de contrato, con la opción de una ampliación de 12 meses más.
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Próximo capitán del Manchester United: ¿quién heredará el brazalete de Fernandes?
El Manchester United está haciendo todo lo posible para cerrar un nuevo contrato con Fernandes, que cumplirá 32 años en septiembre, pero es consciente de que llegará un día en el que se marche, potencialmente como una leyenda moderna.
¿Quién llevará el brazalete en ese momento? Cuando le plantearon esa pregunta a Sharpe, el exextremo del Manchester United que ganó la Premier League, en declaraciones en asociación con NetBet, dijo a GOAL: «¿Capitanes? Creo que Harry Maguire ha hecho el trabajo bastante bien anteriormente. Estoy seguro de que puedes contar con él. [Lisandro] Martínez, atrás, creo que probablemente tiene madera de capitán.
«Creo que, si puede mantenerse en forma y jugar como lo ha hecho en temporadas anteriores, Mason Mount, con su experiencia, siempre estaría entre los candidatos. Creo que no lideraría necesariamente desde el temor, sino con el ejemplo. Creo que hay unos cuantos ahí.
«No sé si Kobbie [Mainoo] habla mucho dentro y alrededor del vestuario, pero desde luego hay varios. No lo sé, quizá si Bruno se marchara en las próximas dos temporadas, entonces también podría llegar alguien con la intención de ser capitán».
El Manchester United trabaja en un nuevo contrato para Fernandes
El United está deseando asegurarse de que el día en que Fernandes se despida siga quedando todavía lejos. Anteriormente se le ha relacionado con equipos de la Saudi Pro League, mientras que grandes clubes de toda Europa acogerían encantados la oportunidad de incorporar a un jugador de rendimiento contrastado a sus filas.
En Old Trafford están siendo instados a hacer lo que haga falta para mantener en su entorno actual a un hombre fichado del Sporting en enero de 2020, y el exdelantero del Manchester United Michael Owen dijo recientemente a GOAL: «Si yo fuera el Manchester United, lo haría absolutamente todo.
«Hay reglas, normas y cosas así. Cosas que te hacen pensar: “bueno, tiene cierta edad y no deberías pagar esto, no deberías darle contratos largos, no deberías hacer esto”. Pero a veces un jugador es tan importante, tan importante, que creo que a veces hay que romper las reglas.
«Si yo fuera el Manchester United, no podría soportar entrar en la temporada sin él. Es así de importante. Olvídate de su edad, olvídate de todo lo demás. Simplemente es imprescindible si el Manchester United va a continuar su progresión».
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El mercado de fichajes abre en la cuenta atrás para la campaña 2026-27
Fernandes se ha reincorporado al equipo del United tras sus hazañas junto a Cristiano Ronaldo en el Mundial de 2026. Está trabajando para recuperar por completo el ritmo de competición.
Michael Carrick, con el debate sobre el título creciendo de nuevo en Mánchester, verá cómo su equipo abre la temporada 2026-27 contra el recién ascendido Hull City el 22 de agosto. Querrán tener a Fernandes atado a un nuevo contrato para entonces, al tiempo que también trabajan en la llegada de más caras nuevas mientras el mercado de fichajes de verano permanece abierto hasta el 1 de septiembre.
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