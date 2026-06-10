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Próximamente... El informe de Fleck convierte a Hamza Abdelkarim en el as secreta de los Faraones en el Mundial

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Una baza en manos de Hossam Hassan

En cada Mundial llega el momento en que todos se preguntan: «¿Quién es este?». Un jugador sin previa fama ni cifras deslumbrantes que irrumpe de repente y cambia el torneo. En 2026 ese nombre podría ser egipcio y salir de un lugar inesperado para un árabe: La Masía del Barcelona.

Hace unos meses, Hamza Abdelkarim (18 años) era una promesa del Al Ahly; hoy es el primer egipcio en vestir oficialmente la camiseta del Barcelona, entrena bajo la mirada de Hans Flick y ya figura en la prelista de Egipto para el Mundial. Un ascenso meteórico de El Cairo a Cataluña, y del Mundial juvenil al gran escenario del fútbol.

No es un milagro, sino un talento con lo que pide el fútbol moderno: inteligencia, calma ante el arco y la personalidad para llevar la presión de la camiseta azulgrana a su edad.

En el capítulo 15 y último de la serie «Esperadlos», analizamos a un futbolista que quizá no sea titular en el Mundial, pero podría cerrarlo como una de las revelaciones globales.

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  • De Tich a La Masia: un viaje inesperado

    Hamza Abdelkarim, nacido en El Cairo en 2008, se formó en las categorías inferiores del Al Ahly y debutó pronto con el primer equipo en la Liga de Campeones de África y la Copa de Egipto. 

    En el invierno de 2026 llegó su gran oportunidad: el Barcelona lo fichó cedido por el Al Ahly hasta el 30 de junio de 2026, con opción de compra, para jugar en el Barcelona Athletic de la tercera división española. 

    El fichaje no fue fácil: la prensa árabe habló de una «feroz pugna con el Bayern de Múnich», y al final el Barça se impuso, convirtiendo a Hamza en el primer egipcio en vestir su camiseta. 

    La operación reveló problemas administrativos: semanas después de su llegada, Hamza regresó al Cairo para agilizar su permiso de trabajo y el Barcelona le pidió volver “en cuestión de horas” cuando los trámites estaban a punto de concluir, lo que confirma que el club lo ve como un proyecto a largo plazo, no una estrategia de marketing.

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  • «El nuevo Salah» en La Masía: ¿qué ve el Barcelona?

    Técnicamente, Hamza no es un delantero convencional: se mueve sin parar, conecta el juego ofensivo y muestra un instinto goleador que lo destacó en la selección egipcia sub-17, sobre todo en el Mundial Juvenil.

    Precisamente ese perfil es el que buscan en La Masía para reforzar el primer equipo: un delantero inteligente que se mueve entre líneas y no depende solo de la fuerza física.

    Su adaptación fue rápida: la emisora «Cadena Ser» lo destacó como «uno de los nombres más destacados de la cantera del Barcelona en 2026». tras su golazo a Las Palmas Sub-19 en la semifinal de la Copa de Campeones, cuando quedó solo y superó al portero con un “lobe”. Ese tanto elevó su valor de mercado y llevó a la directiva a activar la cláusula de compra, ya resuelta.

    El interés ya no se limita al filial: Hansi Flick lo ha incluido en la pretemporada del primer equipo junto a otros tres talentos, señal de que el club lo prepara para dar el salto y no solo para jugar en Tercera.

    Algunos medios árabes ya le llaman «el nuevo Salah», apodo prematuro pero que refleja las expectativas. La diferencia es que Salah despuntó en Europa tras los 20 años, mientras Hamza llega con 18 a un club que apuesta por la cantera.

  • Del Mundial juvenil a la selección absoluta: una convocatoria sorprendente

    La trayectoria internacional de Hamza ha sido meteórica. Tras destacar con la sub-17 en su Mundial, dejó las crónicas juveniles. En mayo de 2026, Ibrahim Hassan, director de la selección absoluta de Egipto, lo incluyó en la prelista para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

    La citación no fue un gesto simbólico: la Cadena SER vinculó su explosivo crecimiento en el Barcelona con la sorpresiva convocatoria, calificándolo como «una de las promesas más inesperadas» de La Masía este año.

    Para el cuerpo técnico de Egipto, liderado por Hossam Hassan, contar con un delantero que se forma a diario en el Barcelona aporta una opción distinta a los atacantes locales.

    Además, Egipto busca renovarse tras la era de Mohamed Salah y Trezeguet, y el técnico requiere un jugador con audacia europea que no tema la presión. Dar el salto de la selección juvenil al Mundial en menos de dos años es una gran apuesta, pero encaja con la filosofía de «esperadlos»: talentos que explotan porque se les coloca en el lugar adecuado en el momento adecuado.

  • Fortalezas y debilidades: ¿qué hace falta para que despegue?

    El primer punto fuerte de Hamza es su inteligencia de juego: no se queda en el área, sino que ataca espacios, se conecta con las bandas y remata con calma, como mostró ante Las Palmas. Estas cualidades le han permitido adaptarse al estilo del Barcelona, basado en el pase rápido y el movimiento sin balón.

    Su segundo punto fuerte es su carácter: fichó por el Barcelona a los 18 años, tramitó su residencia y afrontó la presión mediática como «primer egipcio del club», Su pronta vuelta para resolverlos muestra una madurez poco común. Además, Flick solo sube al primer equipo a quienes muestran compromiso táctico, y Hamza lo demostró.

    Su principal debilidad es táctica: tiene poca experiencia en Primera División, sus minutos con el Al Ahly fueron esporádicos y la etiqueta de «nuevo Salah» puede presionarlo si no se gestionan bien los medios.

    El mayor riesgo no es técnico, sino temporal: si debutara como titular en el Mundial demasiado pronto y recibiera críticas, podría quemarse. Por eso, los cuerpos técnicos de Egipto y Barcelona deben proteger su proceso de crecimiento, no explotarlo.

  • Su papel en el Mundial: sorprender.

    En el plan de Egipto, Hamza no será el delantero titular; lo lógico es que entre como recambio. Pero es un recambio especial: desconocido para los rivales, formado en Europa y capaz de cambiar el ritmo en los últimos 20 minutos. Eso es justo lo que Egipto necesita ante selecciones que juegan con bloque bajo.

    Su momento ideal llegará en el segundo partido de grupo: si el marcador está igualado o Egipto pierde, su entrada desde el banquillo puede desequilibrar a una defensa cansada. Un solo gol lo lanzaría de “promesa” a “estrella del Mundial”.

    Más que el gol, importa el símbolo: es el primer egipcio en un Mundial que llega fichado por el Barcelona. Eso abre una nueva ruta para su fútbol: formarse en Europa desde joven y regresar ya listo a la selección.

    Por eso, el título del episodio, «Esperadlos», le viene como anillo al dedo. No lo esperéis como futuro pichichi, sino como el instante en que el mundo pasará de ver al delantero egipcio como un atleta fuerte a un ariete tácticamente inteligente salido de La Masía.