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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traducido por

«Provoca incendios, pero también los apaga con agua»: ¡Pep Guardiola ya lo sabía el año pasado! Cómo un ganador del Balón de Oro, tras muchas dificultades, se ganó un Mundial de ensueño

World Cup
FEATURES
Francia vs España
España
España vs Argentina
Argentina
Rodri
P. Guardiola

Triunfo en la Champions, título de la Eurocopa, Balón de Oro... y rotura del ligamento cruzado. Al momento de gloria de Rodri le siguió un duro revés, que dejó definitivamente atrás en el Mundial, cumpliendo así la profecía de Pep Guardiola.

Los últimos tres años de Rodri han sido una montaña rusa: primero subió hasta lo más alto, luego atravesó un valle angustioso y ahora, en verano de 2026, vuelve a la cima. Quizá el domingo esté, de verdad, en lo más alto.

En junio de 2023 dio la Liga de Campeones al Manchester City con su gol en la final contra el Inter (1-0). Poco más de un año después alzó la Eurocopa con España y, meses después, el Balón de Oro lo consagró como el mejor futbolista del mundo. Pero enseguida llegó su bajón.

A mediados de julio de 2026 podrá decir con orgullo: ha vuelto a ser el jugador que ya fue hace dos años. El Mundial 2026 siempre fue su gran objetivo, y lo ha logrado. Aunque quizá prefiera no oírlo, mejor decir: Rodri ha convertido el Mundial 2026 en el Mundial de España.

  • En septiembre de 2024, el camino hacia la próxima generación dorada de España se complicó para Rodri. A un mes de recibir el Balón de Oro, el centrocampista sufrió una rotura de ligamentos cruzados en el partido de la Premier League del City contra el Arsenal.

    Ocho meses después, el campeón de Europa volvió al campo, pero la temporada 2024/25 ya se había acabado. Lo que lo mantuvo firme fue el Mundial 2026: la idea de ganar la corona mundial tras la europea hizo más llevadera la larga espera sin su mejor amigo, el balón.

    El sueño del Mundial era tan grande que orientó toda la temporada pasada en torno a él. Aceptó los contratiempos y los nuevos problemas físicos que, tras un parón tan largo y una lesión tan grave, eran de esperar. El City respaldó a su estrella.

    A principios de la temporada 2025/26 aún no había recuperado el ritmo: la rodilla le molestaba, el muslo le dolía y el equipo notaba su ausencia. Cuando las críticas a su estado físico crecieron, el entrenador del City, Pep Guardiola, hizo a principios de octubre de 2025 una predicción que, vista ahora, resulta inquietantemente certera: «Rodri es un jugador increíble, pero no se puede volver así como así tras seis, siete u ocho meses y ser el mismo de antes. No. ¿Sabéis cuándo volverá a ser ese jugador? En el Mundial con España. Allí veremos al mejor Rodri», afirmó Guardiola sobre su compatriota.

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    Rodri y el Mundial: decepción en su debut... ¿y será el segundo ya el último?

    Guardiola no habló así sin más. El exitoso entrenador, que dejó el City tras la temporada pasada, conocía al detalle el plan de Rodri hasta el verano. El jugador se tomó un descanso de dos meses, de finales de octubre a finales de diciembre, acordado con el club, según el periódico español «As».

    El club y el técnico aceptaron la pausa para que el mediocampista se recuperara de su lesión y llegara en óptimas condiciones a la fase decisiva de la temporada. Lo hizo bajo la supervisión de médicos y especialistas en rehabilitación, con el Mundial siempre en mente.

    Su ilusión por este torneo tiene doble lectura: en 2018, con poco más de veinte años, aún no había sido convocado, así que debutó en Catar 2022, donde se le esperaba como pieza clave. Sin embargo, el torneo fue una decepción, ya que España cayó ante Marruecos en octavos.

    Por eso, el Mundial 2026 se volvió aún más importante y este domingo podría coronarlo. Podría ser su segundo y quizá último torneo: en 2030, con 34 años, no es seguro que siga al máximo nivel.

  • Rodri y España en la final del Mundial: el difícil comienzo ya es cosa del pasado

    A principios de año, Rodri volvió a jugar y, con minutos cada vez más largos, recuperó su forma. Tras medio año ausente, regresó a la selección para los amistosos de finales de marzo. El 27 de marzo, en la victoria 3-0 sobre Serbia, Rodri entró en el once español por segunda vez desde la final de la Euro 2024.

    El seleccionador Luis de la Fuente lo recuperó como pivote, rol que Martin Zubimendi había desempeñado con éxito en la fase de clasificación. Sin embargo, en el Mundial el jugador del Arsenal aún no ha jugado, pues Rodri es imprescindible para la maquinaria española.

    Tras el decepcionante 0-0 contra Cabo Verde en el debut, Rodri fue el principal blanco de las críticas por, supuestamente, ralentizar el juego. «Me parece sumamente ofensivo decir algo así sobre el mejor jugador del mundo», declaró atónito el seleccionador De la Fuente en El Partidazo de Cope, y defendió a su director de juego: «Rodri es el pilar de este equipo. Tiene una influencia extraordinaria, aporta claridad, visión y equilibrio a nuestro juego».

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  • Le arrebató un récord del Mundial a Kroos y recibió elogios de Rangnick y Hummels: el extraordinario Mundial de Rodri en 2026

    Al igual que el equipo, Rodri se metió en el torneo en el segundo partido, con la goleada 4-0 a Arabia Saudí. Desde entonces, el Balón de Oro 2024 ha mejorado en cada encuentro. Parecía que, con cada 90 minutos, ganaba frescura hasta llegar, quizá, al 100 % de su forma. Y ese nivel resulta insuperable en las últimas semanas en Norteamérica.

    «Vi a Rodri por primera vez en un partido, y ya fue algo extraordinario. Nunca había presenciado en directo una actuación así de un jugador en esa posición», comentó el seleccionador de Austria, Ralf Rangnick, tras los dieciseisavos de final. Antes, Rodri había sido el motor de una selección española que, con un 3-0, no dejó opción a Austria y mostró un dominio total.

    Antes de la semifinal contra Francia, el campeón mundial de 2014, Mats Hummels, lo había llamado el jugador más importante de España en el torneo. «Rodri me convence en cada partido. Es fiable y tiene el instinto adecuado. Siempre que se resuelve una situación, ha sido Rodri», elogió Hummels en MagentaTV. «Siempre está en el lugar correcto para defender y recuperar balones. Corre mucho y tiene el instinto de aparecer donde se necesita, y eso me impresiona», añadió el exinternacional alemán.

    En el 2-0 ante Francia fue el mejor: cortó el ritmo de la “Equipe Tricolore” de Mbappé y Olise, ganó duelos clave y combinó recuperación y organización. En total, ha completado 655 pases en este Mundial, la cifra más alta desde que se registran datos en 1966. Tras los cuartos contra Bélgica (2-1), Rodri, con 62, ya igualó el récord de Toni Kroos de 2014 de más pases que rompen líneas hacia el tercio ofensivo en un Mundial.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ibrahimovic califica a Rodri de fuente de inspiración: al español le espera la incorporación a un círculo de élite

    «Rodri estaba en todas partes. ¡Menudo jugador!», elogió Zlatan Ibrahimovic tras la semifinal como comentarista de FOX Sports. El exdelantero sueco destacó la importancia de valorar las actuaciones de Rodri en el Mundial, sobre todo tras su rotura de ligamentos cruzados: «Yo sufrí la misma lesión en ambas rodillas. Se necesita tiempo para volver, porque todo es nuevo. Hay que adaptarse, recuperar la confianza en los propios movimientos. Ha aprovechado los últimos meses en la Premier League para eso y ahora, en el Mundial, está demostrando quién es y por qué ganó el Balón de Oro», afirmó Ibrahimovic.

    Y añadió una imagen elocuente: «Hace que sus compañeros sean mejores. Enciende el fuego, pero también lo apaga con agua».

    En la final del domingo en Nueva York/Nueva Jersey, los más probables goleadores o asistentes serán Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal o el “superjoker” Mikel Merino. Pero Argentina, rival en la final, solo tendrá opciones si logra neutralizar a Rodri y reducir su influencia en el juego de España.

    Tarea titánica ante un jugador que ha elevado su nivel a cotas aterradoras y que, tras casi dos años duros, podría aspirar a un segundo Balón de Oro si gana el Mundial.

    Ya tiene un Balón de Oro. Si, junto a sus compañeros, vence a Argentina y se corona campeón, ingresará en un círculo muy selecto: Hasta ahora solo diez jugadores —desde Bobby Charlton hasta Ousmane Dembélé, pasando por Franz Beckenbauer, Zidane, Ronaldinho y Messi— han conquistado el Balón de Oro, la Liga de Campeones y el título mundial. Rodri sería el undécimo y volvería a lo más alto.

  • ¿Conseguirá Rodri el título mundial? Su trayectoria hasta ahora


    Clubes en el fútbol profesional

    FC Villarreal (2016-2018), Atlético de Madrid (2018-2019), Manchester City (desde 2019)

    Títulos más importantes

    Campeón de Europa (2024), Liga de Campeones (2023), 4 veces campeón de Inglaterra (2021, 2022, 2023, 2024), campeón del mundo de clubes (2024), ganador de la Liga de Naciones (2023), ganador de la FA Cup (2023, 2026) y campeón de Europa sub-19 (2015)

    Partidos internacionales

    69 (4 goles)

    Debut internacional

    23 de marzo de 2018 (1-1, amistoso contra Alemania)

    Grandes torneos

    Eurocopa 2021 (5 partidos, semifinales), Mundial 2022 (4 partidos, octavos), Eurocopa 2024 (6 partidos, campeón), Mundial 2026 (7 partidos hasta la fecha)


World Cup
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