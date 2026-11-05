Ivan Provedel pasó en verano de la Lazio al Inter para ser la alternativa a Josep Martinez. En declaraciones a Betsson.sport en colaboración con Dazn, el portero repasó su carrera, su forma de entender la posición y el ejemplo de Francesco Toldo, de quien sueña con revivir una jugada en particular: el gol no gol ante la Juventus en una acción embarullada.
Provedel: «El Inter, un sueño que he hecho realidad. Si marco como Toldo ante la Juventus...»
LA LLAMADA DEL INTER
«Cuando me llamó el Inter, me quedé un poco incrédulo. Tengo que ser sincero: hasta que no firmé, no quise pensar en ello ni hacerme ilusiones, hasta que no estuvo todo hecho. Después me sentí muy feliz»
PERSONALIDAD
«¿Tres palabras para describirme? Tranquilo, reservado, ideal. ¿Y como portero? Reservado y tranquilo. ¿Mi ritual antes de los partidos? Sí, bueno, antes de cada reunión técnica me llama un amigo, intercambiamos un par de palabras y ya está».
En la portería a los 15 años por Toldo
«Empecé a jugar de pequeño, chutaba contra la pared. Empecé como portero a los 15 años. En casa no jugaba bajo los palos. Me enamoré de la posición de portero cuando vi a Toldo. Y entonces empecé a pensar que algún día me gustaría ser portero, quizá también en el Inter.
¿Julio Cesar? Era un gato, llegaba donde parecía imposible que llegara. Cuando se lanzaba, te emocionaba. Y además sonreía mucho, daba gusto verlo».
El gol de Toldo a la Juventus
«Aquel gol a la Juventus fue un golazo. Subió a rematar en el último momento y lo dio todo. Grande, grandísimo. Yo era pequeño, pero seguía despierto aunque era tarde y, cuando marcó, armé un alboroto en casa. Era mi ídolo, sin duda. ¿Y si me pasa a mí con el Inter? Esperemos que no haga falta subir al área en el último momento, pero, si fuera necesario, el entrenador tendría que darme permiso. Y luego, esperemos que suceda. Esperemos que todo salga bien».
Inter, un sueño
«Cuando me di cuenta de que podía plantearme ser futbolista, mi plan B era ser fisioterapeuta. ¿La presión antes de un partido? No pienso en ella, solo pienso en hacer lo que tengo que hacer de la mejor manera posible. ¿Mi primer objetivo como jugador del Inter? Demostrar que tengo sitio aquí y que puedo contribuir al equipo. ¿Qué significa para mí la camiseta del Inter? Un sueño que se hace realidad»
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