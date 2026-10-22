Precisamente por eso, uno de los duelos más clásicos del fútbol francés podría aplazarse hasta el lunes, ya que las autoridades temen que las aglomeraciones relacionadas con los acontecimientos deportivos puedan favorecer nuevos episodios de violencia, mientras el movimiento de los Chalecos Amarillos y los sindicatos se preparan para nuevas manifestaciones. Durante el fin de semana, según las cifras publicadas por los medios franceses, más de 2.400 personas fueron detenidas y miles de comercios fueron saqueados o sufrieron daños.