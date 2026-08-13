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«Proteger el activo»: ¿Mantiene el Manchester City alto el precio de salida de Phil Foden o puede el internacional inglés, falto de forma, volver a ser una «superestrella»?
Foden, descartado por Inglaterra de la convocatoria para el Mundial 2026
No ha habido indicio alguno de que el City esté considerando una venta, con Foden habiendo disputado 369 partidos con el club desde que salió de su legendaria cantera como un adolescente precozmente dotado.
Es seis veces campeón de la Premier League y cuenta en su brillante currículum con triunfos en la FA Cup, la Copa de la Liga y la Champions League. Foden todavía tiene solo 26 años y posee una capacidad para cambiar partidos cuando rinde en la cima de su nivel.
El City no ha visto suficiente de eso en las últimas dos campañas, lo que llevó a que sufriera una sorprendente ausencia de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial en 2026. A Foden se le han planteado algunos retos serios.
Sin embargo, ha sido recompensado con un nuevo contrato hasta 2030, con dicho acuerdo incluyendo la opción de una ampliación adicional de 12 meses. El propio jugador ha hablado de afrontar un nuevo comienzo bajo las órdenes del sucesor de Pep Guardiola,el ex segundo entrenador del City Enzo Maresca.
¿Podría el Manchester City seguir sacando rédito de Foden en algún momento?
Una salida inminente parece poco probable, con el Chelsea dispuesto por ahora a seguir confiando en él, pero cuando le preguntaron si el City se está cubriendo las espaldas al dejar atado un nuevo contrato, Hendry, en declaraciones exclusivas a GOAL en asociación con Lad Casino, dijo: «Esa es una buena pregunta porque pensé que iba a dar un paso adelante, pero ni siquiera el hecho de no entrar en la convocatoria de Inglaterra, también tienes a Palmer, que tampoco entró.
»Siendo justos, Inglaterra tenía una abundancia de centrocampistas que pueden actuar de mediapuntas. Pero creo que, desde el punto de vista del Manchester City, se trata claramente de proteger el activo y algo que tiene valor. No estoy seguro de que gran parte del resto del mundo, del resto de la liga, lo vea así, pero es canterano y en algún momento tiene que volver a dar un paso adelante.
»Tienes razón cuando dices que han sido dos temporadas de indiferencia para Phil Foden, pero sigo pensando que todavía tiene mucho que dar y, si logra dar ese paso adelante y volver a arrancar, se convertirá en un jugador superestrella».
Le dicen a Foden que un nuevo comienzo podría venirle bien
En un momento dado se llegó a especular con un posible cambio de aires para Foden, y el exdelantero del Aston Villa Tony Cascarino dijo a GOAL cuando surgieron informaciones sobre el interés desde West Midlands, con Morgan Rogers habiendo dejado Villa Park por el Chelsea: «A veces, en tu carrera, necesitas algo que te dé un impulso de verdad. Dices: “vale, ahora voy a jugar en el primer equipo”.
«Y no creo que para Phil, ser un actor secundario o estar en una plantilla y ser suplente sea como el inicio de su carrera en el City. Así es como empezó, eso es lo que haces cuando eres joven: empiezas, te ganas el sitio, entras en el equipo, luego puede que tengas minutos como suplente, después quizá convenzas al entrenador de que te ponga de inicio de vez en cuando, y luego te conviertes en un habitual.
«La trayectoria de Phil Foden ha ido ahora justo en la dirección contraria, ¿no? Ha llegado un nuevo entrenador, así que eso podría cambiar. Pero creo que, por su edad y por lo que ha conseguido, si Phil Foden tuviera la oportunidad de irse a jugar a un club, y además a un club realmente bueno, y eso le devolviera ese impulso y esa hambre de demostrar a la gente que se equivoca, creo que Phil necesita eso.
«Mira lo que ha hecho Phil en el último año y medio. El City ha tenido éxito en los últimos años y Phil ha acabado perdiendo su sitio en el City, sin entrar en la convocatoria de Inglaterra. Así que tiene que hacer algo».
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¿Podría Foden ser el próximo capitán del Manchester City?
Lo único que ha hecho Foden por ahora es comprometerse plenamente con el club que le dio su gran oportunidad. Se lo debe todo al City y es plenamente consciente de la necesidad de empezar a rendir al nivel que se espera de un habitual de la Premier League y la Champions League.
El brazalete de capitán ha recaído en él en algunos momentos durante la pretemporada, y es necesario nombrar a un sucesor permanente del ya marchado Bernardo Silva antes del choque de la Community Shield con el Arsenal y del estreno en casa de 2026-27 ante el Bournemouth.
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