No ha habido indicio alguno de que el City esté considerando una venta, con Foden habiendo disputado 369 partidos con el club desde que salió de su legendaria cantera como un adolescente precozmente dotado.

Es seis veces campeón de la Premier League y cuenta en su brillante currículum con triunfos en la FA Cup, la Copa de la Liga y la Champions League. Foden todavía tiene solo 26 años y posee una capacidad para cambiar partidos cuando rinde en la cima de su nivel.

El City no ha visto suficiente de eso en las últimas dos campañas, lo que llevó a que sufriera una sorprendente ausencia de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial en 2026. A Foden se le han planteado algunos retos serios.

Sin embargo, ha sido recompensado con un nuevo contrato hasta 2030, con dicho acuerdo incluyendo la opción de una ampliación adicional de 12 meses. El propio jugador ha hablado de afrontar un nuevo comienzo bajo las órdenes del sucesor de Pep Guardiola,el ex segundo entrenador del City Enzo Maresca.