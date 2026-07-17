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Loai Mohamed

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Prostitución, drogas y la sorpresiva derrota de Argentina... ¿Quién es el árbitro de la final del Mundial y por qué sus decisiones generan tanta polémica?

FEATURES
España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
S. Vincic
España
Argentina
EE. UU.
Eslovenia

Ignoró la expulsión de Hakimi y enfureció al Real Madrid y al Barcelona

El árbitro esloveno Slavko Vinčić, de 46 años, dirigirá la final del Mundial 2026 entre España y Argentina el domingo en el estadio MetLife de Nueva Jersey, el partido más importante de su carrera.

A pesar de su prestigio en los círculos arbitrales europeos, Vinčić, de 46 años, ha tomado decisiones polémicas y protagonizó un incidente fuera de los terrenos de juego que causó gran revuelo. cuando la policía bosnia lo detuvo en 2020 durante una redada contra una red de prostitución y tráfico de drogas, antes de que fuera puesto en libertad sin que se le imputara ningún cargo.

  • Un momento emotivo tras el anuncio de su elección

    El árbitro esloveno no contuvo la emoción cuando el italiano Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, le informó que arbitraría la final del Mundial.

    Vincic se llevó las manos a la cabeza, contuvo las lágrimas ante sus compañeros y admitió: «Primero sorpresa, luego alegría. Estaba temblando; es un honor indescriptible arbitrar la final del Mundial».

    Añadió: «Es el sueño de todo árbitro desde el inicio de su carrera, así que estoy muy orgulloso de mí y de mi equipo. Es difícil explicarlo con palabras, pero me enorgullece representar a Eslovenia en el mayor evento deportivo del mundo, y daremos todo lo que tenemos».

    Le asistirán sus compatriotas Tomaš Klancnič y Andraz Kovačič, mientras que el jordano Adham Makhadmeh será el cuarto árbitro, con Mohamed Al-Klaf como asistente de reserva.

    • Anuncios
  • Borussia Dortmund v Real Madrid CF - UEFA Champions League Final 2023/24Getty Images Sport

    Una trayectoria repleta de grandes partidos

    Vintičic cuenta con amplia experiencia en partidos europeos e internacionales. Participó en la Eurocopa 2020 y arbitró la final de la Liga Europa 2022 entre Eintracht Fráncfort y Rangers.

    En 2024 dirigió la final de la Liga de Campeones entre Borussia Dortmund y Real Madrid, y varios encuentros de la Eurocopa 2024, incluida la semifinal Francia-España.

    En 2023 dirigió encuentros de la Copa Mundial de Clubes 2025, disputada en Estados Unidos.

    En 2026 participará por segunda vez en un Mundial, tras arbitrar dos partidos en Catar 2022.

    En el fútbol árabe ha dirigido varios encuentros en Arabia Saudí, como el clásico Al-Nassr-Al-Ittihad en la Liga Roshen 2023-2024 y el Al-Ahli-Al-Hilal de la primera vuelta 2024-2025, además del derbi egipcio Al-Ahli-Zamalek en la temporada 2022-2023.

  • Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    España sigue invicta con Vintić como árbitro

    El árbitro esloveno ya dirigió un partido de Argentina en Catar 2022, cuando perdió 2-1 contra Arabia Saudí, su última derrota mundialista.

    Con España ha dirigido cinco encuentros: el 2-2 amistoso ante Colombia en 2017 y el 0-0 contra Suecia en el debut de la Euro 2020.

    En 2023 pitó la semifinal de la Liga de Naciones entre España e Italia (2-1), y en la última Eurocopa dirigió dos encuentros de la selección española: el 1-0 a Italia y el 2-1 a Francia en semifinales.

    La selección española no perdió en ninguno de esos encuentros.

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  • El caso de la «Ley de Vinicius»

    En el Mundial 2026 arbitró tres partidos: Brasil-Marruecos (1-1), Jordania-Argelia (2-1) y México-Ecuador (2-0), todos en la ronda de 32.

    En esta edición, protagonizó una de sus decisiones más comentadas al expulsar al ecuatoriano Piro Hinkapi por taparse la boca al hablar con un rival, aplicando lo que se conoce como la «ley de Vinícius».

    El antecedente más conocido ocurrió en la Liga de Campeones pasada, cuando el argentino Gianluca Bristiani fue expulsado por el mismo gesto durante el Benfica-Real Madrid.

  • La imagen de Hakimi que desató la polémica

    Pitó siete amarillas y una roja en tres partidos, pero lo más polémico fue no sancionar al marroquí Achraf Hakimi por su violenta entrada sobre el brasileño Vinícius Júnior.

    Ocurrió en el descuento de la primera parte, cuando Hakimi pisó el tobillo del brasileño, y ni el árbitro ni el VAR actuaron.

    Zlatan Ibrahimović, en Fox Sports, afirmó: «Cuando vi la entrada, pensé que el árbitro debía imponer autoridad. No importa el nombre del jugador ni el momento; hay que proteger a los futbolistas».

    Y añadió: «El delantero ya había superado a su rival, el peligro era evidente y el contacto llegó con mucho retraso».

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Decisiones que han enfadado al Real Madrid y al Barcelona

    Pese a su experiencia, Vintič divide opiniones en España por sus polémicas decisiones en partidos de clubes locales.

    La plataforma Archivo VAR cuestionó su designación para la final del Mundial, alegando que la FIFA generó polémica y que el esloveno había perdido el control en partidos clave de la temporada europea.

    En Madrid aún resuena su expulsión de Eduardo Camavinga en la vuelta de cuartos de la Champions contra el Bayern.

    El Real Madrid ganaba 3-2 cuando Vinčić le mostró la segunda amarilla por perder tiempo, tras haberlo amonestado minutos antes por una entrada dura.

    La decisión indignó al exentrenador Álvaro Arbeloa, quien declaró: «El árbitro ha matado el partido, no se puede expulsar a un jugador por una jugada como esa».

    La afición del Barcelona tampoco olvida el partido contra el Inter de Milán en la Liga de Campeones 2022, cuando Vintić ignoró un posible penalti por mano de Denzel Dumfries en el área.

    Además, anuló un gol de Pedri por una mano involuntaria de Ansu Fati tras rebote en el portero, decisión que provocó protestas en el club catalán.

  • El caso de la prostitución y las drogas

    En 2020, el árbitro esloveno saltó a los medios europeos por un escándalo ajeno al fútbol.

    Durante su estancia en Bijeljina (Bosnia y Herzegovina), la policía lo detuvo en una redada contra una red de prostitución y tráfico de drogas, según la cadena francesa RMC.

    La operación acabó con 26 hombres y 9 mujeres detenidos, entre ellas Teana Maksimović, señalada como líder de la red y que luego admitió los cargos.

    La policía incautó cuatro paquetes de cocaína, diez pistolas, tres chalecos antibalas y más de 10 000 euros en diversas divisas.

    Los informes indicaban que Ventić habría usado los servicios de la red, pero tras ser interrogado quedó en libertad sin cargos.

    El árbitro esloveno negó cualquier vínculo con el caso y declaró al periódico esloveno «Vicher»: «Acepté una invitación para almorzar y, más tarde, resultó ser el mayor error que he cometido en mi vida».

    Y añadió: «No tengo nada que ver con el grupo que fue detenido. La policía nos llevó a la comisaría, nos interrogó como testigos y, al comprobar que no conocíamos a esas personas, nos dejó marchar».

    La Federación Eslovena de Fútbol lo respaldó, calificó lo ocurrido de «mala suerte» y destacó que el árbitro estaba «en el lugar y momento equivocados», sin vínculo con el delito investigado.

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