El árbitro esloveno no contuvo la emoción cuando el italiano Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, le informó que arbitraría la final del Mundial.

Vincic se llevó las manos a la cabeza, contuvo las lágrimas ante sus compañeros y admitió: «Primero sorpresa, luego alegría. Estaba temblando; es un honor indescriptible arbitrar la final del Mundial».

Añadió: «Es el sueño de todo árbitro desde el inicio de su carrera, así que estoy muy orgulloso de mí y de mi equipo. Es difícil explicarlo con palabras, pero me enorgullece representar a Eslovenia en el mayor evento deportivo del mundo, y daremos todo lo que tenemos».

Le asistirán sus compatriotas Tomaš Klancnič y Andraz Kovačič, mientras que el jordano Adham Makhadmeh será el cuarto árbitro, con Mohamed Al-Klaf como asistente de reserva.