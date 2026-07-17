En 2020, el árbitro esloveno saltó a los medios europeos por un escándalo ajeno al fútbol.
Durante su estancia en Bijeljina (Bosnia y Herzegovina), la policía lo detuvo en una redada contra una red de prostitución y tráfico de drogas, según la cadena francesa RMC.
La operación acabó con 26 hombres y 9 mujeres detenidos, entre ellas Teana Maksimović, señalada como líder de la red y que luego admitió los cargos.
La policía incautó cuatro paquetes de cocaína, diez pistolas, tres chalecos antibalas y más de 10 000 euros en diversas divisas.
Los informes indicaban que Ventić habría usado los servicios de la red, pero tras ser interrogado quedó en libertad sin cargos.
El árbitro esloveno negó cualquier vínculo con el caso y declaró al periódico esloveno «Vicher»: «Acepté una invitación para almorzar y, más tarde, resultó ser el mayor error que he cometido en mi vida».
Y añadió: «No tengo nada que ver con el grupo que fue detenido. La policía nos llevó a la comisaría, nos interrogó como testigos y, al comprobar que no conocíamos a esas personas, nos dejó marchar».
La Federación Eslovena de Fútbol lo respaldó, calificó lo ocurrido de «mala suerte» y destacó que el árbitro estaba «en el lugar y momento equivocados», sin vínculo con el delito investigado.