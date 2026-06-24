Promise David se postula como titular mientras los fallos defensivos salen caros, crece la preocupación por Alphonso Davies y se acaba la andadura de Canadá en el Mundial en casa: ganadores y perdedores del Canadá-Suiza

VANCOUVER - Ante casi 53 000 aficionados en el BC Place, dos errores defensivos costaron a Canadá la derrota 2-1 ante Suiza el miércoles, frustrando su sueño de jugar más partidos en casa en el Mundial 2026.

El BC Place aún albergará tres encuentros, incluido el de Suiza en la ronda de 32 y tal vez uno de octavos, pero el camino de Canadá en casa se acabó. A pesar de la resistencia de Les Rouges, unos errores puntuales y la calidad suiza decidieron el choque.

Tras un primer tiempo sin goles, Rubén Vargas abrió el marcador en el 46’ con un remate en el segundo palo. Luego, la joven promesa Johan Manzambi, de 20 años, anotó su tercer tanto del torneo. Ese 2-0 bastó para soportar la reacción canadiense y el tanto de Promise David en el final.

GOAL repasa los ganadores y perdedores del encuentro, mientras Canadá viaja a Los Ángeles para su duelo de la ronda de 32, probablemente ante Corea del Sur.