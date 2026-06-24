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Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Promise David se postula como titular mientras los fallos defensivos salen caros, crece la preocupación por Alphonso Davies y se acaba la andadura de Canadá en el Mundial en casa: ganadores y perdedores del Canadá-Suiza

Winners & losers
FEATURES
Analysis
Switzerland vs Canadá
Switzerland
Canadá
World Cup
P. David
A. Davies
J. Marsch

Canadá se clasificó para los octavos de final, pero una costosa derrota ante Suiza eliminó al anfitrión del Mundial, en un partido donde Promise David brilló y crecieron las preocupaciones por Alphonso Davies.

VANCOUVER - Ante casi 53 000 aficionados en el BC Place, dos errores defensivos costaron a Canadá la derrota 2-1 ante Suiza el miércoles, frustrando su sueño de jugar más partidos en casa en el Mundial 2026.

El BC Place aún albergará tres encuentros, incluido el de Suiza en la ronda de 32 y tal vez uno de octavos, pero el camino de Canadá en casa se acabó. A pesar de la resistencia de Les Rouges, unos errores puntuales y la calidad suiza decidieron el choque. 

Tras un primer tiempo sin goles, Rubén Vargas abrió el marcador en el 46’ con un remate en el segundo palo. Luego, la joven promesa Johan Manzambi, de 20 años, anotó su tercer tanto del torneo. Ese 2-0 bastó para soportar la reacción canadiense y el tanto de Promise David en el final. 

GOAL repasa los ganadores y perdedores del encuentro, mientras Canadá viaja a Los Ángeles para su duelo de la ronda de 32, probablemente ante Corea del Sur. 

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Promise David

    Cyle Larin y Jonathan David brillaron ante Catar, así que marginarles del once parecía impensable. Sin embargo, el delantero más letal de Canadá es Promise David, quien lo demostró al entrar en el 74’ por Tajon Buchanan. 

    El ariete del Royale Union Saint-Gilloise, operado de la cadera en febrero, se recuperó a tiempo para el Mundial y, nada más ingresar, marcó con su primer toque, antes de que el altavoz anunciara su cambio. 

    Su altura de 1,96 m y su presencia física aportan a Canadá un ataque diferente, y su forma ha mejorado en la fase de grupos. Si está en plenitud los 90 minutos, ese gol podría darle un lugar en el once inicial junto a Jonathan David en la eliminatoria. 

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  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDORES: Los aficionados de Canadá

    Las imágenes llegadas desde Vancouver en los dos últimos partidos han sido de las mejores del torneo, con miles de aficionados abarrotando las calles alrededor del BC Place en una marcha emblemática hacia el estadio. En su interior, el ruido era ensordecedor cada vez que Canadá protagonizaba un momento destacado. 

    El BC Place parecía una auténtica fortaleza, con las gradas de dos niveles formando un muro de sonido bajo el techo retráctil cerrado. Por desgracia para Canadá, esas escenas ya quedaron atrás. 

    Quedan solo bares y fiestas para ver los partidos en Los Ángeles, quizá contra Corea del Sur, y el impulso local y la ilusión de un recorrido histórico se han desvanecido. 

    Además, Vancouver sigue buscando una solución a largo plazo para los Whitecaps y la posibilidad de albergar un Mundial, una Copa América o una Copa Oro parece lejana. A pesar de la pasión mostrada este verano, los aficionados se conformarán con ver a Suiza en la ronda de 32 y, tal vez, en octavos. 

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    GANADOR: «Suspensions», de Canadá

    Las lesiones siguen preocupando a Canadá, pero «Les Rouges» no tendrán bajas por tarjetas en los dieciseisavos de final. 

    Antes del partido del miércoles, tres de los cuatro defensas titulares ya tenían una amarilla, contra Catar o Bosnia y Herzegovina, así que una más los habría dejado fuera del siguiente encuentro. 

    Pese a ello, los errores que derivaron en los goles suizos fueron más de posición que de falta. Ahora, el grupo de Marsch llega limpio a su primera experiencia en la fase eliminatoria. 

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Derek Cornelius

    Derek Cornelius no fue el único culpable de los goles, pero su posicionamiento no ayudó. En el primero, se adelantó para marcar a su hombre, y Alistair Johnston quedó solo ante el delantero en el primer palo. Vargas quedó libre por derecha y remató sin oposición; Crépeau apenas pudo reaccionar. 

    Poco después, una mala comunicación entre Cornelius y Luc De Fougerolles dejó a Johan Manzambi y Breel Embolo solos; el disparo fue demasiado rápido para que Crépeau lo detuviera. Tras una sólida primera parte, Canadá no empezó bien la segunda y Suiza aprovechó sus ocasiones. 

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Johan Manzambi

    La joven estrella suiza, Johan Manzambi, respondió ante la obligación de ganar. En su primer partido como titular en un Mundial, mostró su valía y mantuvo su gran estado de forma al marcar un doblete en 19 minutos frente a Bosnia y Herzegovina. 

    Aunque suele actuar como centrocampista defensivo, esta vez jugó más adelantado, marcó un gol, dio una asistencia, creó dos ocasiones y puso en aprietos al centro del campo canadiense. Dada su actuación, todo indica que será titular en los dieciseisavos de final, cuando Suiza regrese al BC Place. 

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: El descanso de Canadá y Alphonso Davies

    Canadá aún puede sorprender en este Mundial y debutará en eliminatorias, aunque sea fuera de casa. Sin embargo, el capitán y estrella del Bayern, Alphonso Davies, podría quedarse fuera. Veinticuatro horas después de que Marsch afirmara que el jugador de 25 años probablemente jugaría, ni siquiera se calentó en la segunda parte. 

    De haber sumado un punto, habrían tenido siete días de descanso para recuperarse y permitir que Davies se recuperara. Sin embargo, solo dispondrán de tres días antes del partido del domingo, en el que también deben gestionar la contractura de Eustaquio —ausente en el once del miércoles— y el menor descanso del plantel. 