VANCOUVER - Ante casi 53 000 aficionados en el BC Place, Canadá soñaba con jugar otro partido en casa en el Mundial 2026. Dos fallos defensivos le costaron la derrota por 2-1 ante Suiza el miércoles.

El BC Place aún albergará tres encuentros, incluido el de Suiza en la ronda de 32 y tal vez uno de octavos, pero el camino de Canadá en casa terminó. A pesar de la resistencia de Les Rouges, unos errores puntuales y la calidad suiza decidieron el choque.

Tras un primer tiempo sin goles, Rubén Vargas abrió el marcador en el 46’ con un remate en el segundo palo. Luego, la joven promesa Johan Manzambi, de 20 años, anotó su tercer tanto del torneo. Ese 2-0 bastó para soportar la reacción canadiense y el tanto de Promise David en el cierre.

GOAL repasa los ganadores y perdedores del encuentro, mientras la selección masculina de Canadá se prepara para viajar a Estados Unidos y afrontar un duelo de la ronda de 32 en Los Ángeles, probablemente contra Sudáfrica.

«Queríamos estar aquí, en Vancouver, pero aún tenemos ante nosotros una gran oportunidad para encontrar la manera de seguir adelante hacia el próximo partido», declaró el seleccionador Jesse Marsch. «Y encontrar la forma de seguir emocionando a la nación, aunque sea desde Los Ángeles».