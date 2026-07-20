«Prometo traer esta copa de vuelta»: Nico Paz augura un futuro glorioso para Argentina tras la decepción de la final del Mundial

A pesar de ver el tenso final desde el banquillo, Paz demostró gran madurez al acudir a Instagram para animar a sus compañeros. El talentoso joven homenajeó el esfuerzo de su compatriota y reconoció con elegancia a los rivales vencedores.

Paz declaró: «Hoy, más que nunca, me siento orgulloso de representar a este país, a esta selección, y de formar parte de un grupo increíble que se deja la vida por estos colores. Solo puedo darles las gracias.

Prometo darlo todo para traer esta copa a Argentina.

Enhorabuena a España y a todos los españoles.

Argentina, siempre en lo bueno y en lo malo».







