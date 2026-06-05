Promesas descabelladas de fichajes y métodos sucios: en el Real Madrid se libra una campaña electoral sórdida por la presidencia

Las elecciones de este año no solo enfrentan a dos generaciones y personalidades muy distintas que buscan el voto de los socios, sino que también plantean visiones opuestas sobre el futuro del club.
Riquelme rechaza la idea de Pérez de vender participaciones del club a inversores para competir con los grandes de la Premier o con equipos capitalizados como el París Saint-Germain. «El Real Madrid debe seguir perteneciendo al 100 % a sus aficionados», declaró el jugador de 37 años. Quiere reforzar los derechos de los socios y rechaza el tope de 100 000 afiliados que plantea Pérez, así como los derechos especiales para los seguidores históricos.
Además, difieren en su política de fichajes. Pérez promete contratar a Ibrahima Konaté, un defensa no revelado y un delantero de nivel similar al de Cristiano Ronaldo.
Riquelme, además de Rodri —que, según se dice, lleva ya unos años en la lista de deseos interna de los madridistas—, quiere traer al Estadio Santiago Bernabéu a su actual compañero en el Manchester City, Erling Haaland.
En este frente, Riquelme parece ganar con el nombre del noruego, aunque el miércoles noche surgió resistencia: el padre de Haaland, Alf-Inge, su asesora, Rafaela Pimenta, y el propio Manchester City, que anunció medidas legales.
Además, quiere nombrar director deportivo a Raúl González Blanco, apoyado también por Iker Casillas.
Pérez, con el asesor económico Anas Laghrari, dejaría el cargo vacante y nombraría a José Mourinho “director del equipo”. El Benfica confirmó el jueves que, si gana, Pérez pagará los 15 millones de la cláusula de rescisión.
Riquelme, que no valora a Mourinho, promete un técnico «más sostenible» con compromiso firme. Se trata de un técnico que, en teoría, gusta a la afición y está a la altura del club. Se rumorea que Riquelme admira a Mikel Arteta, del Arsenal, aunque el nombre de Jürgen Klopp sigue vinculado a un posible regreso.