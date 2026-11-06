Preguntado por si Bowen tiene un acuerdo de un año con el West Ham, cuyo nuevo entrenador, Scott Parker, está bajo presión para lograr el ascenso desde la Championship, el exextremo del West Ham Jarvis, que habló en colaboración con la última iniciativa Midnite Express, que permite a los aficionados disfrutar de experiencias únicas en los desplazamientos para ver a su equipo, declaró a GOAL: «Creo que ese sería el entendimiento.

»Sabes cuánto quiere al club. Sabes cuánto lo quiere su familia. Sabes lo mucho que significa para la afición. Y podría ser el mejor jugador que haya jugado en la Championship.

»Sigo pensando que debería haber ido con Inglaterra en verano. Se habla de números y estadísticas, y yo no siempre les doy tanta importancia, pero no se puede discutir lo que ha hecho.

»Así que, cuando tienes a un jugador así en tu equipo, creo que los jugadores del West Ham, tanto los que juegan como el resto de la plantilla, deben de mirarlo y sentir que les da muchísima confianza. Si estás teniendo dificultades en un partido, piensas: “Vale, se la daremos a Jarrod Bowen”.

»Y sigue rindiendo. No creo necesariamente que esté en su mejor momento, a su mejor nivel, pero, aunque no lo esté y esté al 95 %, sigue siendo un jugador increíble para tener en tu equipo. Sigue aportando y jugando bien. Sigue sumando cifras. Sigue marcando goles y dando asistencias.

»Y es un líder en ese equipo. Puede que no sea el que más grita y vocifera, pero predica con el ejemplo. Creo que eso es lo que demuestra de verdad su valía en el equipo. Y Scott Parker estará encantado de tenerlo allí».