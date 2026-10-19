Al explicar los motivos de sus nuevas normas, De Zerbi subrayó la necesidad de que el grupo estrechara lazos. «Trabajamos sobre el césped, pasamos tiempo juntos y retiramos los teléfonos durante el desayuno, la comida y la cena para estar juntos, porque ahora estamos así [con el teléfono] todo el tiempo», dijo a los periodistas.

El italiano confirmó que el viaje a España incluyó conversaciones serias sobre su mal momento de forma. «Tuvimos dos o tres reuniones importantes en las que hablamos de fútbol, de nuestra situación y de cómo todos debemos asumir nuestra responsabilidad», añadió. «Y nada más. Hubo algunas cenas solo para los jugadores y otras solo para el personal.

«Como entrenador, entiendes que tienes que mejorar, que tienes que cambiar la situación y tratas de encontrar todas las soluciones.

«Ya hice este tipo de concentración dos veces con el Marsella y fue una buena solución. Hablé con el club, con Vinai [Venkatesham], con Johan [Lange] y con el propietario, y tomamos la decisión entre todos, pero no es nada especial. Se trata simplemente de pasar más tiempo juntos, porque en pretemporada no pudimos.

«Teníamos muchos jugadores nuevos y jugadores que habían regresado del Mundial. Pasar tres o cuatro días juntos, sin la familia y poniendo al club como máxima prioridad, es normal y es bueno».

Pese a las restricciones, De Zerbi insistió en que la plantilla podía recorrer la ciudad durante su tiempo libre. «Sí, con libertad», concluyó. «Sin normas militares. Me encanta la libertad».



