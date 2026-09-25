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¡Prohibidos los barberos! Zinedine Zidane toma medidas en la selección francesa mientras Kylian Mbappe y Michael Olise se enfrentan a una insólita nueva norma
Los barberos, vetados en Clairefontaine
En una medida que ha sacudido el mundo de la moda futbolística, Zidane habría prohibido la entrada de peluqueros en la base de entrenamiento de la selección francesa. La figura legendaria, que sucedió a Didier Deschamps tras el Mundial de 2026, aparentemente está decidido a centrar por completo la atención colectiva en lo que ocurre sobre el terreno de juego.
Según informa el medio francés L’Équipe, el nuevo seleccionador está cerrando las puertas a estilistas externos para asegurarse de que sus estrellas no estén preocupadas por su apariencia durante el parón internacional.
La directriz es especialmente significativa dada la gran proyección de la actual plantilla. Estrellas como Mbappe y Olise suelen estar a la vanguardia de las tendencias de estilo, pero ahora tendrán que asegurarse de llevar su cuidado personal resuelto antes de incorporarse a la concentración.
- AFP
Fin del desfile de moda de Clairefontaine
La mano dura de Zidane va más allá de la silla del barbero, ya que también ha puesto el foco en el circo mediático que suele rodear la llegada de Francia.
Durante años, el trayecto del coche a la residencia de Clairefontaine ha servido como una pasarela improvisada, con jugadores luciendo extravagantes conjuntos de diseñador que dominaban las conversaciones en las redes sociales. Esta tradición, que a menudo provocaba largos debates sobre la concentración de los jugadores y el comercialismo, ya es cosa del pasado bajo las directrices mucho más estrictas del nuevo régimen.
Zidane quiere centrarse en el fútbol
Según se informa, el seleccionador ha limitado la presencia de fotógrafos y equipos de filmación durante estas llegadas para evitar que se trate a la plantilla como a celebridades en lugar de como a deportistas.
Según informa AS, «Otro cambio introducido por Zidane es la eliminación de la enorme presencia mediática fuera de Clairefontaine para cubrir y retransmitir la llegada de los jugadores de la selección francesa a su residencia. Esto era todo un acontecimiento, ya que muchos jugadores llegaban vestidos con atuendos que generaban largos debates en los medios».
Está claro que el exentrenador del Real Madrid quiere que toda la atención siga centrada en el balón.
- AFP
Un calendario de pruebas para Francia
El enfoque inflexible de Zidane se pondrá a prueba casi de inmediato, ya que Francia se prepara para una serie de exigentes compromisos internacionales. El próximo calendario de la Liga de Naciones hará que Francia se mida a rivales de gran entidad como Italia y Bélgica, además de un duelo ante Turquía.
Estos partidos representan los primeros obstáculos competitivos reales para el nuevo seleccionador, y está claro que considera que un entorno «sin concesiones» es la mejor forma de preparar a su plantilla para las exigencias tácticas de la élite del fútbol europeo.
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