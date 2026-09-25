En una medida que ha sacudido el mundo de la moda futbolística, Zidane habría prohibido la entrada de peluqueros en la base de entrenamiento de la selección francesa. La figura legendaria, que sucedió a Didier Deschamps tras el Mundial de 2026, aparentemente está decidido a centrar por completo la atención colectiva en lo que ocurre sobre el terreno de juego.

Según informa el medio francés L’Équipe, el nuevo seleccionador está cerrando las puertas a estilistas externos para asegurarse de que sus estrellas no estén preocupadas por su apariencia durante el parón internacional.

La directriz es especialmente significativa dada la gran proyección de la actual plantilla. Estrellas como Mbappe y Olise suelen estar a la vanguardia de las tendencias de estilo, pero ahora tendrán que asegurarse de llevar su cuidado personal resuelto antes de incorporarse a la concentración.