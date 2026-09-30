«Profundamente preocupado»: un patrocinador del Manchester City amenaza con emprender acciones legales contra la Premier League

Según un informe de The Sun, el principal patrocinador del Manchester City ha amenazado con emprender acciones legales tras el veredicto reciente. Después de que el club fuera declarado culpable de utilizar acuerdos «ficticios» para ocultar 900 millones de libras durante un periodo de nueve años, la aerolínea emitió un duro comunicado.

Etihad confirmó que «buscará el asesoramiento jurídico pertinente… para proteger sus intereses». Además, el patrocinador afirmó que «rechaza categóricamente cualquier hallazgo, conclusión o insinuación que sugiera que la aerolínea haya estado implicada alguna vez en acuerdos comerciales impropios» durante el periodo en cuestión.