El repentino despido del entrenador ha provocado una crisis interna que pone en duda la continuidad de Schafer en el club.

Skyinforma que, por ahora, se desconoce si Schafer conservará su cargo en el Leipzig y plantea tres escenarios: renuncia, despido o continuidad. Además, la cadena señala que las tensiones aumentaron durante el cese del entrenador y que Schafer no estaba de acuerdo con la forma en que se tomó la decisión.