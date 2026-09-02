El Tottenham Hotspur ha emprendido un verano de fichajes de récord, desembolsando aproximadamente 320 millones de libras para remodelar una plantilla que evitó por poco el descenso la pasada temporada. Bajo la dirección de De Zerbi, el club ha apostado de forma agresiva por talento de primer nivel y ha batido dos veces su récord interno de traspaso para asegurarse los servicios de Mateus Fernandes y Sandro Tonali por un total de 185 millones de libras.

Más allá de las llegadas estelares en el centro del campo, el Tottenham también pescó en el Manchester City para fichar a Savio y Omar Marmoush en una operación valorada en hasta 145 millones de libras, al tiempo que aseguró la cesión de Mykhailo Mudryk desde el Chelsea en el último día del mercado, con una opción de compra de 75 millones de libras.

El experto en finanzas del fútbol Stefan Borson destacó la magnitud de este compromiso, declarando a talkSPORT: «Han gastado muchísimo. Creo que no habrías imaginado un nivel de gasto de 300 millones de libras solo de entrada. Eso ni siquiera excluye los variables. Creo que probablemente ronda los 300 millones y algo más».