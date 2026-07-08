¿Problemas en la concentración de Francia? La estrella del PSG está cada vez más frustrada en el Mundial por falta de minutos

Mientras Francia se prepara para los cuartos de final contra Marruecos tras ganar 1-0 a Paraguay en Filadelfia, la atención se centra en el banquillo. Según Get French Football News, el centrocampista del PSG Warren Zaire-Emery está «cada vez más frustrado» por su escasa participación en el torneo.

A sus 20 años, se esperaba que brillara tras su gran temporada en la liga francesa, pero sigue sin minutos. Según los informes, le cuesta asumir la situación y se siente desconcertado por no haber sido convocado tras su destacado rendimiento con su club. A pesar del éxito francés, el centrocampista no ha jugado ni un minuto en los cinco partidos.