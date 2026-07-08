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¿Problemas en la concentración de Francia? La estrella del PSG está cada vez más frustrada en el Mundial por falta de minutos
Tensiones internas antes del partido contra Marruecos
Mientras Francia se prepara para los cuartos de final contra Marruecos tras ganar 1-0 a Paraguay en Filadelfia, la atención se centra en el banquillo. Según Get French Football News, el centrocampista del PSG Warren Zaire-Emery está «cada vez más frustrado» por su escasa participación en el torneo.
A sus 20 años, se esperaba que brillara tras su gran temporada en la liga francesa, pero sigue sin minutos. Según los informes, le cuesta asumir la situación y se siente desconcertado por no haber sido convocado tras su destacado rendimiento con su club. A pesar del éxito francés, el centrocampista no ha jugado ni un minuto en los cinco partidos.
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Un marcado contraste con el protagonismo del PSG
Zaire-Emery está enfadado por su situación en París. En un PSG lleno de estrellas que ganó su segunda Liga de Campeones consecutiva, el joven jugó 54 partidos y fue clave para Luis Enrique, incluso como lateral derecho. Su versatilidad lo convirtió en titular indiscutible en el Parc des Princes, así que cuesta aceptar su papel secundario en la selección.
Su técnico en el club, Luis Enrique, lo elogió en febrero y lo llamó «maravilloso». «Warren ha cambiado, pero no es gracias a mí, es gracias a él. Es un jugador increíble, puede jugar en cualquier posición. Para mí, como entrenador, es maravilloso contar con un jugador como él», afirmó el español.
Los quebraderos de cabeza de Deschamps al elegir la alineación persisten.
Deschamps ha apostado por un dúo central en el centro del campo formado por Manu Koné y Adrien Rabiot, sobre todo ante la ausencia de Aurélien Tchouameni. Mientras que otras estrellas del PSG como Bradley Barcola, Désiré Doue y Ousmane Dembélé han tenido un papel destacado en el ataque francés, Zaire-Emery sigue siendo el gran excluido. No convocarlo ni siquiera como suplente ante Paraguay ha acentuado su aislamiento en la plantilla.
La situación se complica por la lesión de Tchouameni, que podría ausentarse en los cuartos de final del Mundial por un problema en el muslo. El centrocampista del Real Madrid ya se perdió el duelo contra Paraguay, pero Deschamps optó por Koné y Rabiot en su lugar. Este desaire táctico habría llevado a Zaire-Emery a cuestionarse su lugar en la jerarquía del equipo a medida que aumenta la presión.
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¿Hay luz al final del túnel?
Zaire-Emery ha expresado su descontento al cuerpo técnico de Francia, aunque sin generar tensión interna. Podría tener su oportunidad por circunstancias externas, no por decisiones tácticas. Las dudas sobre el estado físico de Tchouameni mantienen a Zaire-Emery en alerta máxima, listo para debutar por fin en el torneo.
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