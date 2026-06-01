¿Problema o solución? Paulo Fonseca aclara la situación de Cristiano Ronaldo en la selección portuguesa y responde a la gran pregunta sobre el Mundial

Portugal llega al Mundial 2026 con un referente conocido, pero con un dilema actual. Roberto Martínez convocó a 26 jugadores que mezclan la vasta experiencia de Ronaldo con la plenitud de estrellas como Bruno Fernandes y Rubén Dias. A sus 41 años, Ronaldo sigue siendo capitán y el máximo goleador internacional de la historia, pero su presencia abre el debate sobre la flexibilidad táctica del equipo.

A pesar de jugar en el Al-Nassr de Arabia Saudí, sigue siendo el líder del ataque. Pero la eliminación en cuartos de 2022 ante Marruecos aún pesa, y Martínez debe equilibrar el respeto a la leyenda con la necesidad de aprovechar una “generación dorada” con profundidad en todas las líneas.