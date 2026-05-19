Getty Images Sport
Traducido por
«Probablemente merecía estar en la lista»: Carlo Ancelotti se disculpa con João Pedro por su exclusión de la convocatoria de Brasil para el Mundial
Ancelotti aborda las difíciles decisiones sobre la convocatoria de Brasil
A pesar de la gran temporada de Pedro en la Premier League, Ancelotti prefirió jugadores más experimentados para la selección brasileña que disputará el próximo Mundial. Destacó el regreso de Neymar, quien ha sufrido problemas físicos en los últimos tres años. Ancelotti admitió que algunos se sentirían decepcionados, y Pedro, tras su brillante rendimiento en Inglaterra, fue visto por muchos como la ausencia más injusta.
- Getty Images
«Lo siento»
Tras anunciar la convocatoria, Ancelotti admitió que el proceso de selección había sido injusto para algunos jugadores. El seleccionador de Brasil pidió disculpas públicamente a Pedro tras dejarlo fuera de la próxima Copa del Mundo.
«Algunos de los jugadores que han estado con nosotros este año no estarán contentos con esta lista», declaró Ancelotti a los periodistas. «Lo siento, y quiero dar las gracias a todos los que han estado con nosotros. Sentimos mucho no incluir a João Pedro; su gran temporada en Europa merecía el puesto, pero debimos elegir a otro. Lo siento por él y por todos los demás».
El agridulce premio al mejor jugador de la temporada
Tras quedarse fuera de la selección, el Chelsea anunció que Pedro, fichado del Brighton por 60 millones de libras, fue elegido Jugador de la Temporada con más del 60 % de los votos, por delante de Enzo Fernández y Moisés Caicedo.
El jugador de 24 años ha marcado 15 goles y dado cinco asistencias solo en la Premier League, convirtiéndose en el sexto jugador de la historia del club, tras leyendas como Eden Hazard y Diego Costa, en alcanzar 20 participaciones de gol en su primera temporada en la máxima categoría. En todas las competiciones suma 25.
- Getty Images
La atención vuelve al fútbol de clubes.
Pedro terminará la temporada con el Chelsea antes del parón veraniego, tras quedar fuera de los planes de Brasil para el Mundial. Los Blues se preparan para sus dos últimos partidos de la Premier League: primero contra el Tottenham y luego ante el Sunderland, con el objetivo de clasificarse para las competiciones europeas de la próxima temporada.