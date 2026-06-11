Prince, hijo de Djibril Cissé, firma su primer contrato profesional con el Liverpool

El Liverpool ha anunciado que Cisse es uno de los ocho jóvenes talentos de la cantera que han firmado un nuevo contrato tras un año impresionante en el AXA Training Centre. El joven defensa fue clave en el equipo sub-18 durante la temporada 2025-26, jugó 19 partidos de liga y llevó el brazalete de capitán en cuatro ocasiones.

Además, jugó cuatro partidos con el sub-19 en la UEFA Youth League y debutó con el sub-21 marcando un gol. El nuevo contrato, válido hasta 2029, le mantendrá en Anfield mientras el club asegura su futuro.