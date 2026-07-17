Según The Independent, los cambios defensivos de Tuchel sorprendieron al seleccionador Lionel Scaloni y a su cuerpo técnico, y les vinieron de perlas.
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Primero sorprendido, luego encantado: cómo las jugadas de Thomas Tuchel en la semifinal del Mundial supuestamente beneficiaron a Argentina
Tras el gol de Anthony Gordon (55’) que puso en ventaja a Inglaterra, Scaloni esperaba la entrada de Bukayo Saka o Noni Madueke, o incluso de ambos, estrellas del Arsenal. Durante la pausa de hidratación, los argentinos buscaban cómo neutralizar a esos extremos veloces y habilidosos.
Sin embargo, al ver que Inglaterra se replegaba y Tuchel añadía defensas, Scaloni optó por una ofensiva total y, con justicia, dio la vuelta al partido.
- beIN Sports
Los argentinos respiran aliviados: Inglaterra no ataca sus puntos débiles
Según el informe, los jugadores argentinos conocían la estrategia inglesa y la temían, pues abrir el juego y atacar con velocidad los espacios detrás de los laterales podría haber complicado la remontada de los campeones del mundo.
Sin embargo, Scaloni mantuvo la calma, reemplazó a Nicolás Tagliafico por Lautaro Martínez y prescindió de un lateral izquierdo puro. Sus decisiones se justificaron: Argentina marcó en los últimos minutos por medio de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, y volvió a la final.
- (C)Getty Images
«Nuestro ADN»: Thomas Tuchel defiende sus medidas
Tuchel, de 52 años, asumió la derrota pero defiende sus decisiones. «Ningún sistema de juego del mundo» habría «ayudado» más a Inglaterra, afirmó, y atribuyó la pasividad de sus jugadores a «nuestro ADN».
Pese a las críticas de la prensa inglesa, Tuchel quiere seguir como seleccionador. Su contrato lo mantiene en el cargo hasta la Eurocopa 2028, que se jugará en casa. Antes, el sábado, Inglaterra se medirá a Francia por el tercer puesto.
La final entre Argentina y la campeona de Europa, España, se disputará el domingo, aunque podría aplazarse por las condiciones meteorológicas extremas en Nueva York.
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