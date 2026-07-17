Primero sorprendido, luego encantado: cómo las jugadas de Thomas Tuchel en la semifinal del Mundial supuestamente beneficiaron a Argentina

Tras el gol de Anthony Gordon (55’) que puso en ventaja a Inglaterra, Scaloni esperaba la entrada de Bukayo Saka o Noni Madueke, o incluso de ambos, estrellas del Arsenal. Durante la pausa de hidratación, los argentinos buscaban cómo neutralizar a esos extremos veloces y habilidosos.

Sin embargo, al ver que Inglaterra se replegaba y Tuchel añadía defensas, Scaloni optó por una ofensiva total y, con justicia, dio la vuelta al partido.



