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¡Primero Mohamed Salah, ahora Cody Gakpo! Liverpool podría perder a otro extremo, pues el holandés quiere marcharse este verano
Gakpo quiere marcharse de Anfield
Este versátil delantero busca un nuevo reto tras una temporada muy dura para toda la plantilla. El equipo sufrió una gran angustia emocional por el trágico fallecimiento de su compañero Diogo Jota en el verano de 2025, pérdida que marcó el estado anímico del club durante la campaña siguiente.
Además, el bajo rendimiento del equipo hizo que el entrenador Arne Slot perdiera el apoyo de la afición, lo que llevó a los propietarios, Fenway Sports Group, a destituirlo pese a haber ganado la liga en su debut. Con la llegada del técnico del Bournemouth, Andoni Iraola, el extremo holandés ha aprovechado este periodo de transición para solicitar su traspaso, según SoccerNews.
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Los equipos de la Premier League se fijan en un extremo holandés
Varios equipos siguen de cerca al versátil delantero. Tottenham Hotspur es el más interesado, pero Newcastle United también lo vigila para reforzar su ataque.
La operación se ha complicado por otros movimientos en Europa: el Bayern, que quería a Anthony Gordon del Newcastle, se fijó en Gakpo tras fichar el inglés por el Barcelona. Así, el campeón de la Bundesliga se suma a la puja.
El Bayern se ve envuelto en un complicado carrusel de fichajes con múltiples jugadores
El efecto dominó ha llegado a Alemania: el Bayern, gigante de la Bundesliga, quiere fichar al delantero descontento de Anfield y sumarlo a su ataque, donde ya brilla el ex del Liverpool Luis Díaz.
Esta maniobra puede descarrilar la operación financiera sin precedentes que el PSV, club de la infancia del jugador, planeaba con él. El Bayern llevaba días negociando el fichaje del extremo marroquí Ismael Saibari, pero su repentina oferta por el holandés tiene al equipo de la Eredivisie temiendo que su excanterano frustre, sin querer, su propia bonanza veraniega.
- AFP
Gakpo amenaza con batir el récord de traspaso del PSV
El Bayern ha elevado su oferta por Saibari a 53 millones de euros, con 48 millones garantizados y 5 en variables, para convencer al PSV. La propuesta incluye 48 millones fijos y hasta 5 millones en variables, aunque el PSV busca optimizar el trato.
Si se cierra la operación, Saibari será el fichaje más caro de la historia del PSV. No obstante, el interés del campeón de la Bundesliga en Gakpo podría cambiar la situación y frustrar el acuerdo récord.