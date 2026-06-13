¡Primero Mohamed Salah, ahora Cody Gakpo! Liverpool podría perder a otro extremo, pues el holandés quiere marcharse este verano

Este versátil delantero busca un nuevo reto tras una temporada muy dura para toda la plantilla. El equipo sufrió una gran angustia emocional por el trágico fallecimiento de su compañero Diogo Jota en el verano de 2025, pérdida que marcó el estado anímico del club durante la campaña siguiente.

Además, el bajo rendimiento del equipo hizo que el entrenador Arne Slot perdiera el apoyo de la afición, lo que llevó a los propietarios, Fenway Sports Group, a destituirlo pese a haber ganado la liga en su debut. Con la llegada del técnico del Bournemouth, Andoni Iraola, el extremo holandés ha aprovechado este periodo de transición para solicitar su traspaso, según SoccerNews.