Sky informó el jueves por la noche que los clubes acordaron las condiciones del traspaso. El FCB pagará 55 millones de euros al SGE por el lateral. Es un «acuerdo total».
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Primero «incomprensión», luego acuerdo: el traspaso de Nathaniel Brown del Eintracht de Fráncfort al FC Bayern parece inminente
Antes, Sky informó que en Fráncfort crecía el malestar por la falta de acuerdo. Las condiciones eran claras: el Eintracht aceptaba ceder a Brown a cambio de 55 millones de euros, cantidad que, al parecer, obtuvo. El jugador tiene contrato con el club de Hesse hasta 2030.
Según varios medios, Brown y el Bayern ya tienen un principio de acuerdo y el jugador firmaría un contrato hasta 2031 en la Säbener Straße.
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Chelsea y Arsenal quieren fichar a Nathaniel Brown, candidato del Bayern.
Según Sky, Arsenal y Chelsea intentaban bloquear el acuerdo entre los dos equipos de la Bundesliga. Ambos clubes londinenses siguen de cerca la situación y ven una oportunidad.
El Chelsea busca un lateral izquierdo tras la salida de Marc Cucurella al Real Madrid, mientras que el Arsenal ya mostró interés en Brown semanas atrás, aunque el jugador habría rechazado entonces ofertas extranjeras para fichar por el FCB.
Brown, fichado por el Eintracht en 2024 al 1. FC Núremberg por 5,5 millones de euros, ha brillado esta temporada pese a las dificultades de su equipo y ha ascendido rápidamente hasta la selección alemana, donde ha sido titular en los dos primeros partidos del Mundial de EE. UU., Canadá y México. En el debut, victoria 7-1 ante Curazao, aportó dos asistencias.
No obstante, se perderá el último encuentro de la fase de grupos ante Ecuador por molestias en los aductores. Su reemplazo será David Raum, del Leipzig, quien ocupará su lugar en el once de Julian Nagelsmann.
Las ventas récord del Eintracht de Fráncfort
Jugadores Posición Vendido a Año Cantidad del traspaso Randal Kolo Muani Delantero PSG 2023 95 millones de euros Hugo Ekitike Delantero Liverpool 2025 95 millones de euros Omar Marmoush Delantero Manchester City 2025 75 millones de euros Luka Jović Delantero Real Madrid 2019 63 millones de euros Sébastien Haller Delantero West Ham United 2019 50 millones de euros