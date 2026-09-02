El Burnley ha anunciado oficialmente el fichaje en propiedad del centrocampista internacional japonés Reo Hatate, procedente del Celtic, por una cantidad no revelada. El jugador, de 28 años, ha firmado un contrato de tres temporadas en Turf Moor, en el que será su primer paso profesional al fútbol inglés.

Hatate deja Glasgow tras una etapa de cinco años muy exitosa, durante la que disputó más de 190 partidos con el Celtic. Su llegada añade una experiencia contrastada y ganadora a las opciones del centro del campo del entrenador Nicky Hayen de cara a la próxima temporada.

El internacional japonés representa una incorporación importante en el último día de mercado para el conjunto de Lancashire, que sigue reforzando su plantilla.