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Primera rueda de prensa de Alonso en el Chelsea: ¿qué dijo sobre las competencias de Mourinho y el futuro de Fernández?

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Su talento para el blues impresiona al nuevo entrenador: será titular.

Xabi Alonso ofreció su primera rueda de prensa como entrenador del Chelsea. Habló sobre sus funciones, su opinión de varios jugadores estrella y el futuro del centrocampista Enzo Fernández.

Alonso había comenzado la temporada pasada como entrenador del Real Madrid, pero fue destituido el 12 de enero; unos días antes, el Chelsea había rescindido el contrato del entrenador Enzo Maresca, Tras su salida, el club nombró entrenador interino a Calum McFarland, técnico del filial, para dos partidos; luego llegó Calum Rossignol, quien duró tres meses antes de ser destituido, y McFarland cerró la temporada al frente del equipo.

El club anunció: «El técnico español asumirá sus funciones el 1 de julio de 2026, tras firmar un contrato de cuatro años en Stamford Bridge».

  • Los objetivos de Alonso: ambición y ganas

    En su primera rueda de prensa, el nuevo entrenador afirmó sentirse preparado para iniciar su etapa en Stamford Bridge.

    Alonso respondió: «Quiero trabajar codo con codo con los directores deportivos y el cuerpo técnico; este grupo tiene gran potencial. Debemos tomar las decisiones correctas y seguir reforzando esta mentalidad para ser competitivos».

    Sobre sus metas, añadió: «Mi objetivo es ayudar a definir cómo queremos jugar y afrontar cada partido. Aún estamos al principio y estoy contento, pero sin duda quiero estar en Europa. Para estar en el Chelsea hay que tener esa ambición y esas ganas».

    Sobre la pasión de los jugadores, añadió: «Están entusiasmados; se nota buena energía. Debemos prepararnos bien, desarrollar la mentalidad adecuada y sentar las bases para los partidos del fin de semana».

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  • ¿Qué ha cambiado tras la ausencia de las competiciones europeas?

    Alonso afirmó: «Necesitamos ganas, pasión y deseo de mejorar. La Premier League es muy competitiva, por lo que debemos prepararnos bien, ser rigurosos en los detalles y claros en nuestro estilo de juego».

    Sobre la ausencia del equipo en competiciones europeas, apuntó que eso ha modificado algunos detalles, pero el plan para iniciar la pretemporada en agosto permanece casi intacto: «Estamos trabajando con los directores deportivos para reforzar lo necesario». 

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  • El futuro de Enzo Fernández y las competencias de Mourinho

    El futuro de Enzo Fernández generó polémica al final de la temporada tras insinuar su deseo de fichar por el Bernabéu, Sin embargo, el club blanco desmintió tales especulaciones mediante un comunicadoenel que aclaró que no había realizado ningún acercamiento, directo o indirecto, al futbolista, y reafirmó su respeto tanto por él como por el Chelsea. Se rumoreaba que los Blues no lo dejarían marchar por menos de 120 millones de libras esterlinas.

    Alonso se limitó a decir: «Hemos hablado, pero es un asunto privado». Presionado sobre si quiere que se quede, añadió: «Sí».

    Sobre el cargo de director técnico y sus amplias competencias, añadió: «Para mí significa que trabajamos juntos para tomar las decisiones correctas en la planificación y en los entrenamientos, y cómo preparar al equipo para cada posición. Estamos de acuerdo y hemos fijado nuestras prioridades».

    Sobre el parecido con el papel que desempeñó José Mourinho en Stamford Bridge, añadió: «La Premier League es la liga más competitiva del mundo. Estoy ilusionado por asumir este reto, crecer y aprender juntos, y conocer la historia del Chelsea. El club ha logrado grandes éxitos y ha tenido a muchos jugadores y entrenadores destacados. Me siento orgulloso, afortunado y preparado».

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  • Impresiones sobre Palmer, la adaptación de Balestra y la combinación defensiva.

    Sobre sus primeras impresiones de Cole Palmer, afirmó: «Ya hemos entrenado juntos. Desde el primer día se nota que es un talento excepcional. No es fácil encontrar a un jugador como él; se nota su calidad, su forma de jugar y sus decisiones. Me alegro de que haya llegado con buen ánimo y con una mentalidad positiva para afrontar una temporada fantástica, y estamos deseando sacar lo mejor de él. Será titular».

    Sobre el lateral derecho italiano Marco Balestra, fichado del Atalanta, añadió: «Tiene las cualidades que pide el fútbol moderno. Puede actuar en defensa de cuatro o cinco, en el lado izquierdo. Seguiremos trabajando para que se adapte a la Premier League; tiene una mentalidad competitiva y ambiciosa».

    Sobre la defensa de cuatro o cinco, añadió: «Tengo varias ideas; ese es mi trabajo. Queremos ser valientes y jugar bien, pero necesitamos la mentalidad adecuada. Debemos saber qué hacer en cada momento».

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  • El Mundial... y la marcha de Garnacho

    Sobre los jugadores que participan en el Mundial, el entrenador de los Blues dijo: «Era previsible que algunos siguieran allí. Me alegro por ellos; están viviendo una experiencia inolvidable. Ojalá tengamos un campeón y lo celebremos. Debemos ser flexibles y acelerar los preparativos con algunos jugadores».

    Sobre el Mundial en general, afirmó: «Ver los partidos de España me trae muchos recuerdos, por el equipo, por su energía y por su dominio del juego. Tenemos muchos motivos para ser optimistas. Será un partido fantástico contra Francia. Lo espero con ganas».

    Sobre el futuro de Alejandro Garnacho, añadió: «Hemos hablado con los directores deportivos. Hay otros clubes interesados, así que veremos cómo avanza todo. Espero que termine bien para todos».

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