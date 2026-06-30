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Matt Freese GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

«Prevenir goles, no detener disparos»: Matt Freese, portero de la selección masculina de Estados Unidos, aguarda su oportunidad en el Mundial y se mantiene listo con sus rutinas

Analysis
USA
M. Freese
FEATURES
USA vs Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina
World Cup

EXCLUSIVA: GOAL se reunió con el portero estadounidense para hablar de los recuerdos que quiere crear y de por qué ahora no es el momento de hacerlo.

IRVINE, California -- Matt Freese conoce las cifras. Sabe que, en un partido normal, el portero solo tiene unos pocos minutos —si es que los tiene— en los que realmente está en acción. La aterradora realidad es que se puede forjar un legado en tan solo uno o dos segundos. ¿El resto del partido? Mucho tiempo sentado, esperando a que lleguen esos momentos decisivos.

Sin embargo, el portero de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos no lo ve así. Los términos «portero» y «guardameta» son intercambiables, pero, para Freese, hay mucho más detrás. Para él, atajar un disparo es solo el último eslabón de su labor: es el paso final, no el primero. Detiene el balón cuando todo lo demás falla.

En dos partidos ha enfrentado solo tres disparos y le parece perfecto.

Lo primero es entender que el trabajo del portero es evitar goles», explica a GOAL. «No se trata solo de detener disparos. Como portero, tu labor es impedir que la pelota entre. Parte de eso ocurre de formas que el público no ve: posicionamiento, decisiones, organización de la defensa. Intentas detener los tiros antes siquiera de que se produzcan.

«Aunque no sea yo quien pare el disparo, se trata de crear un entorno dentro de nuestra defensa que impida que entren goles. ¿Cómo se evitan estas situaciones antes incluso de que se conviertan en disparos?»

Todo esto demuestra que la posición más solitaria del fútbol quizá no lo sea tanto. La portería, como todo en este deporte, es un esfuerzo colectivo. Está el portero, pero también los diez jugadores que tiene delante y, igual de importante, las muchas personas que hay detrás. Esa es la gran lección que Freese se lleva de este verano: se necesita un equipo y, hasta ahora, el suyo ha dado lo mejor de sí.

«Llevo toda la vida oyendo que durante un Mundial te unís tanto a los compañeros que os convertís en una familia», dice Freese, «y hasta ahora no sabía realmente a qué se refería la gente. Ahora que estoy aquí, lo entiendo... Desde el principio dejamos claro que queríamos lograr algo. Queremos hacer algo y pasar a la historia».

Sin embargo, la historia indica que, en algún momento, Freese deberá actuar. Los porteros rara vez pasan un torneo sin sufrir contratiempos ni ser puestos a prueba, así que su momento se acerca. En algún punto deberá hacer una gran atajada que marque la diferencia para un equipo de 26 jugadores y una afición de millones. Cuando llegue, ¿estará Freese preparado? Esa es la pregunta.

¿Cómo se prepara Freese para ese instante? La respuesta habitual sería «igual que siempre», y en su caso es verdad.

  • United States Media AvailabilityGetty Images Sport

    Un hombre de rutinas

    Días antes de su debut mundialista, Freese mantuvo su rutina. Este portero de 27 años es hombre de costumbres, y esas costumbres importan: le hacen sentir que el Mundial es un poco más normal.

    Antes del torneo reveló que se había traído el despertador de casa. Al fin y al cabo, ¿cómo vas a seguir con tu rutina si el día empieza mal? No es lo único que se ha traído para intentar que su hotel en el sur de California se parezca un poco más a su casa de Nueva York. Para que le salga bien, ese tipo de cosas no solo son agradables, sino que son necesarias.

    «Sigo sin tener el móvil en el dormitorio», afirma. «Me he traído un hervidor y té de manzanilla ecológico a granel. Lo tomo casi todas las noches aquí. Es lo que hago en casa, así que es importante mantener esas rutinas. Miles Robinson y yo compartimos el té cada vez que lo preparo.

    «Es difícil, pero estoy decidido: mantener mis rutinas, porque sé que me funcionan y me preparan bien».

    Esas rutinas le aportan estructura y familiaridad, por lo que la preparación de un partido no le resulta diferente. En este Mundial, Freese ha mantenido la misma compostura que exhibe desde que es titular del New York City FC y de la selección estadounidense.

    Hasta ahora ha sido titular en dos partidos: ante Paraguay y ante Australia. En ambos encuentros su área apenas sufrió. Contra Paraguay encajó un gol tras un rápido tiro libre. Ante Australia realizó dos atajadas en la victoria 2-0.

    Los datos confirman que ha estado bien protegido: con 17 intervenciones dentro del área (cuarto por la cola) y 15 fuera (tercer puesto), es el portero con menos acciones del torneo.

    Como él mismo reconoce, eso refleja una gran labor de prevención de disparos, aunque no haya realizado muchas paradas. Entre esas 32 acciones, su mente no para de analizar cada situación de juego.

    Salvo en un instante: en un momento se permitió pensar en otra cosa.

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  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    Disfrutarlo al máximo

    Las rutinas de Freese le impiden dejarse llevar por el momento. Si hace lo de siempre, estos partidos serían como cualquier otro. Pero no lo son, y él lo sabe.

    Por eso, antes de debutar en el Mundial contra Paraguay, se concedió un segundo, quizá dos, para asimilarlo.

    «Me permití, al salir al campo para ese primer partido, intentar asimilarlo, porque me había dicho a mí mismo que, una vez que sonara el pitido contra Paraguay, no habría emociones ni nada que asimilar», afirma. «Habrá emociones, pero en cuanto suene el silbato, toca concentrarse. Así que, mientras salíamos al campo, me di uno, dos, quizá un segundo y medio, y solo levanté la vista y lo asimilé».

    En ese segundo y medio pasaron muchas cosas por su cabeza: veintisiete años de trabajo, innumerables entrenamientos y cientos de partidos que lo llevaron hasta allí. ¿Qué recordó?

    «Rápidamente recordé a mi hermano y a mí hablando de cosas como esta y soñando con un momento como este», dice. «Duró ese segundo y medio, pero después de eso y desde entonces, la verdad es que no he reflexionado mucho, y tampoco tengo pensado hacerlo en exceso hasta que termine el torneo, simplemente porque en ese momento me gusta mantener la concentración y recordar que hay un trabajo que hacer».

    Agradece que su familia haya podido disfrutar del momento aunque él no estuviera allí. En este verano han estado con él tres hermanos, su madre, su padrastro, varias parejas y, por supuesto, su novia y la familia de ella, formando un grupo de apoyo muy numeroso.

    «Es una excusa para que todos se reúnan y pasen tiempo como familia», afirma. «Eso es lo bonito del deporte, y por lo que estoy agradecido».

    También valora a su nueva familia: los 25 compañeros de la Copa del Mundo con quienes ha compartido el último mes y la unión de porteros, pieza clave del USMNT.

  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El esfuerzo

    «Os animo a vosotros, y a quien sea», declaró el portero de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, Chris Brady, a GOAL en mayo, «si estáis por allí, asistid a una sesión de Toni. Es un tipo de entrenamiento totalmente diferente».

    El «Toni» al que se refiere Brady es Toni Jiménez, preparador de porteros de la selección masculina de Estados Unidos. El exinternacional español lleva años siendo el experto en porteros de Mauricio Pochettino. Sus sesiones, al igual que las de Pochettino, son agotadoras.

    «Cuando entrenamos, debes dar el 100 % y eso tiene un motivo», explica Freese. «Es para prepararte para un partido, porque en un partido no hay tiempo para desconectar. No hay ni un milisegundo para relajarte. Debes estar concentrado y preparado para cualquier cosa, lo que genera un ambiente de entrenamiento competitivo e intenso, y eso me encanta».

    La competencia ha sido feroz. Durante el último año se disputaron los puestos en la convocatoria y la titularidad. Los primeros fueron para Freese, Brady y Matt Turner. La titularidad se definió al final y quizá aún no esté cerrada: Freese atajó los dos primeros partidos del Mundial, mientras que Turner regresó en la derrota 3-2 contra Turquía en el último encuentro de la fase de grupos.

    El grupo de porteros lleva más de un mes entrenando juntos y se ha ampliado: los tres convocados, Jiménez, el responsable de porteros de la Federación, Jack Robinson, y los porteros de entrenamiento Diego Kochen, Andrew Rick y Julian Eyestone.

    «El espíritu de equipo entre los porteros siempre está ahí», afirma Freese. «Es una posición única: pasas la mitad del entrenamiento a solas con los demás, pero es fantástico poder hablar con Toni, Jack, Matty y Chris. Intercambiamos ideas, asimilamos lo que nos dice Toni y lo debatemos. Trabajamos para alcanzar la perfección».

    La perfección total es inalcanzable, pero aspirar a ella es clave: para que la selección masculina de fútbol de Estados Unidos avance en este Mundial, su portero deberá acercarse lo más posible a ese nivel.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Recuerdos y momentos

    Durante la concentración, Freese habló del legado de los porteros estadounidenses y de su deseo de sumarse a él. Tim Howard, Tony Meola, Kasey Keller y Brad Friedel marcaron una pauta que aún define el arco en Estados Unidos.

    Freese respondió que ese legado no le intimida, sino que le inspira. Guarda recuerdos especialmente de ver jugar a Howard. Por eso este verano eligió el número 24, en homenaje al emblemático «Secretario de Defensa» de su infancia. Ver a Howard hacer historia con la selección masculina de fútbol de Estados Unidos es uno de los recuerdos más entrañables de Freese. Este verano tiene la oportunidad de crear los suyos propios.

    «Mauricio suele hablar de crear recuerdos juntos, y los recuerdos son lo que une a las personas», afirma. «Quiero que este grupo sea memorable. Quiero que creemos nuestros propios recuerdos y los recordemos nosotros mismos, pero también quiero que ese niño de siete años que juega al baloncesto, al fútbol y al béisbol tenga buenos recuerdos junto a su padre viéndonos jugar estos tres últimos partidos, el próximo partido y, con suerte, los futuros partidos que vengan después.

    «Creamos recuerdos para nosotros y para los aficionados, e inspiramos a otros».

    Algunos ya se crearon: en los pasillos de los hoteles, en los largos viajes en autobús, en la playa, en los entrenamientos y en la rutina entre el despertador y el té de manzanilla. Freese sabe que, aunque hoy no lo reflexione, algún día valorará esos instantes.

    «Hay momentos durante la concentración —dice—, dentro y fuera del campo, en los que piensas: “Esto lo recordaré de mayor”». Cuando nos volvamos a ver dentro de treinta años, como hizo la selección del 94 al reunirse en Chicago para su despedida, seguro que recordarán esos momentos, se reirán y los rememorarán.

    «A veces sucede algo muy divertido en la cena o se marca un gol increíble en un partido, y en ese instante piensas: “Esto lo recordaremos juntos”».

    Y vendrán más. Tal vez en la próxima actuación de Freese, tal vez contra Bosnia y Herzegovina en la ronda de 32, tal vez después. Quizá él mismo sea el motivo.

    Si no, tampoco pasa nada. Él no es el creador de recuerdos del equipo; es el portero. Y sabe que, sea cual sea su papel, el próximo partido, por importante que sea, no es diferente de los anteriores.

    «Es un sueño hecho realidad», afirma, y añade: «Es parte del sueño, pero aún queda mucho por hacer».

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