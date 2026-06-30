IRVINE, California -- Matt Freese conoce las cifras. Sabe que, en un partido normal, el portero solo tiene unos pocos minutos —si es que los tiene— en los que realmente está en acción. La aterradora realidad es que se puede forjar un legado en tan solo uno o dos segundos. ¿El resto del partido? Mucho tiempo sentado, esperando a que lleguen esos momentos decisivos.

Sin embargo, el portero de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos no lo ve así. Los términos «portero» y «guardameta» son intercambiables, pero, para Freese, hay mucho más detrás. Para él, atajar un disparo es solo el último eslabón de su labor: es el paso final, no el primero. Detiene el balón cuando todo lo demás falla.

En dos partidos ha enfrentado solo tres disparos y le parece perfecto.

Lo primero es entender que el trabajo del portero es evitar goles», explica a GOAL. «No se trata solo de detener disparos. Como portero, tu labor es impedir que la pelota entre. Parte de eso ocurre de formas que el público no ve: posicionamiento, decisiones, organización de la defensa. Intentas detener los tiros antes siquiera de que se produzcan.

«Aunque no sea yo quien pare el disparo, se trata de crear un entorno dentro de nuestra defensa que impida que entren goles. ¿Cómo se evitan estas situaciones antes incluso de que se conviertan en disparos?»

Todo esto demuestra que la posición más solitaria del fútbol quizá no lo sea tanto. La portería, como todo en este deporte, es un esfuerzo colectivo. Está el portero, pero también los diez jugadores que tiene delante y, igual de importante, las muchas personas que hay detrás. Esa es la gran lección que Freese se lleva de este verano: se necesita un equipo y, hasta ahora, el suyo ha dado lo mejor de sí.

«Llevo toda la vida oyendo que durante un Mundial te unís tanto a los compañeros que os convertís en una familia», dice Freese, «y hasta ahora no sabía realmente a qué se refería la gente. Ahora que estoy aquí, lo entiendo... Desde el principio dejamos claro que queríamos lograr algo. Queremos hacer algo y pasar a la historia».

Sin embargo, la historia indica que, en algún momento, Freese deberá actuar. Los porteros rara vez pasan un torneo sin sufrir contratiempos ni ser puestos a prueba, así que su momento se acerca. En algún punto deberá hacer una gran atajada que marque la diferencia para un equipo de 26 jugadores y una afición de millones. Cuando llegue, ¿estará Freese preparado? Esa es la pregunta.

¿Cómo se prepara Freese para ese instante? La respuesta habitual sería «igual que siempre», y en su caso es verdad.