Ralf Rangnick, técnico alemán de 67 años, debe elegir entre renovar con la selección austriaca, a la que dirigirá en el Mundial de Estados Unidos, o asumir el cargo de responsable deportivo del nuevo proyecto del Milan propuesto por Gerry Cardinale.
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Presidente de la Federación Austriaca: «¿Rangnick? No podemos competir con un gran club, pero confiamos en que renueve su contrato»
LA POSTURA DE AUSTRIA
El presidente del consejo de supervisión de la Federación Austriaca de Fútbol (ÖFB), Josef Pröll, destacó en ORF el esfuerzo para cumplir las peticiones del seleccionador Ralf Rangnick: «Lo queremos y conoce los puntos clave. Esperamos su decisión en los próximos días o semanas. Estamos confiados. Financieramente no podemos competir con clubes como el Milan, pero creemos haber cumplido sus peticiones; nuestra relación es abierta y clara», concluyó.
Y LA DEL MILÁN
A pesar de la situación inusual, el Milan asegura que no le preocupan los retrasos en los nombramientos de sus cargos directivos y técnicos. Sin embargo, Gerry Cardinale espera una respuesta definitiva de Rangnick antes del viernes.